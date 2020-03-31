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Головна / Сайт Фактів ICTV б’є рекорди / 31.03.2020 12:06
31.03.2020 12:06
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Сайт Фактів ICTV б’є рекорди


Сайт Фактів ICTV показує надзвичайні результати у березні. За місяць його відвідали близько 6 млн користувачів. Крім того, інформаційний попит дозволив встановити YouTubeканалу Фактів ICTV абсолютний рекорд з моменту заснування у 2013 році – 30 млн переглядів.

В умовах карантину українці почали більше цікавитися новинами. А отже, дивитися телебачення та читати новини онлайн. Тому зараз «Факти» користуються надзвичайною популярністю не тільки в прямому ефірі, але і в інтернеті, на сайті та соціальних сторінках.

Навіть YouTube, добре подумавши, повернув монетизацію на відео по коронавірусу. До нього підключився Facebook, який повернув право новинним сторінкам все частіше зявлятися на сторінці користувача, а це, можна сказати, просто величезна щедрість з його боку.

За всю історію існування соцсторінок Фактів ICTV я не бачила такої взаємодії з постами. Чого вартує блог Оксани Соколової, який набрав понад 4 млн переглядів за 5 днів

– говорить директорка департаменту інтернет-проектів ICTV Ольга Тищук.

У березні аудиторія Фактів ICTV у соцмережах зросла у 3 рази і тепер кількість підписників збільшується щодня на 5 тисяч.

Також Ольга Тищук додала, що суттєво виріс відсоток жіночої аудиторії, підключились користувачі з регіонів, число яких зросло на 15%.

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Теги: Ольга Тищук, рекорди, факти ICTV
31.03.2020 12:06



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