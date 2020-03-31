Сайт Фактов ICTV бьет рекорды

Сайт Фактов ICTV показывает превосходные результаты в марте. За месяц его посетили около 6 млн пользователей. Кроме того, информационный спрос позволил установить YouTube-каналу Фактов ICTV абсолютный рекорд с момента основания в 2013 году – 30 млн просмотров.

В условиях карантина украинцы стали больше интересоваться новостями. А значит, смотреть телевидение и читать новости онлайн. Поэтому сейчас «Факты» пользуются необычайной популярностью не только в прямом эфире, но и в интернете, на сайте и социальных страницах.

Даже YouTube, хорошо подумав, вернул монетизацию на видео по коронавирусу. К нему подключился Facebook, который вернул право новостным страницам все чаще появляться на странице пользователя, а это, можно сказать, просто огромная щедрость с его стороны.

За всю историю существования страниц Фактов ICTV я не видела такого взаимодействия с постами. Чего стоит блог Оксаны Соколовой, который набрал более 4 млн просмотров за 5 дней

– говорит директор департамента интернет-проектов ICTV Ольга Тыщук.

В марте аудитория Фактов ICTV в соцсетях выросла в 3 раза и теперь количество подписчиков увеличивается ежедневно на 5 тысяч.

Также Ольга Тыщук добавила, что существенно вырос процент женской аудитории, подключились пользователи из регионов, число которых возросло на 15%.

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