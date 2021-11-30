Прохідний двір. Профільні експерти оцінили уряд Дениса Шмигаля

За місяць до кінця року журнал Фокус традиційно підбиває підсумки роботи уряду, оцінюючи ефективність чиновників за 10-бальною шкалою.

Видання проаналізувало діяльність усіх членів Кабміну, а також керівників низки державних відомств – СБУ, НБУ, НАБУ та Державної космічної агенції. У тому числі, редакція оцінила роботу п’яти міністерств, голови яких пішли у відставку 4 листопада.

«Цього року оцінювати роботу уряду та міністрів було дуже непросто, – каже головний редактор Фокусу Олексій Газубей. – Коли ми розпочали опитування експертів, в уряді було шість замін за рік, або чверть складу. А 4 листопада у відставку пішли ще п’ять міністрів. Таким чином, за рік уряд оновився на 50%, пішли у відставку 11 міністрів з 22-х. За такої плинності кадрів у вищому керівництві складно розраховувати, що буде позитивна оцінка роботи. Але, порівняно з попереднім роком, середня оцінка Кабінету навіть зросла з 5 до 5,4 бала. Незважаючи на відставку Арсена Авакова, у Кабміні ще залишилися «стовпи», які «тримають марку». Серед таких експерти назвали міністра фінансів Сергія Марченка, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, главу МЗС Дмитра Кулебу, міністра розвитку територій Олексія Чернишова».

Щоб дати об’єктивну оцінку кожному з міністрів, редакція звернулась за коментарями до профільних фахівців. Вони поставили членам уряду оцінки за 10-бальною шкалою, вказавши на досягнення та прорахунки у їхній роботі. Оцінювання міністрів проводили близько 120 профільних експертів. Порівняно з попереднім роком, середня оцінка уряду Шмигаля зросла з 5 до 5,4 бала.

Найвищий бал – 8,2 із 10-ти – отримав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Нинішній рік був насиченим для зовнішньої політики України, активно велася робота за американським напрямом, відбулася зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом, підписано Хартію стратегічного партнерства, яка на багато років вперед визначає українсько-американські відносини. Також Кулеба, реалізовуючи політику глави Офісу президента, активно працював за європейським напрямом, провів низку зустрічей із лідерами Франції, Польщі, Литви, було організовано візит президента до Німеччини, посилено військову співпрацю з Великобританією.

Одну із найкращих оцінок (7,4 бали) отримав також міністр фінансів Сергій Марченко. Основними перевагами роботи міністерства стали виважена бюджетна політика, ефективне управління держборгом та діалог з міжнародними кредиторами.

Досить високий бал (7,2) у віце-прем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Експерти відзначили розширення функціоналу системи «Дія» та оперативний запуск сервісів для запису на вакцинацію від коронавірусу та отримання відповідних сертифікатів.

Одну з найгірших оцінок (3,8 бала) отримав міністр енергетики Герман Галущенко через критичну ситуацію в енергетичному секторі країни і провал підготовки до опалювального сезону.

Рекордно низьку оцінку, 3,2 бала, цього року отримала міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, не впоравшись із реалізацією анонсованих програм та обіцянок щодо розвитку системи психологічної реабілітації та забезпечення житлом. Обіцяний запуск електронного реєстру ветеранів «Е-Ветеран» з електронними кабінетами державних послуг у вересні лише розпочав тестування.

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