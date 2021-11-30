Проходной двор. Профильные эксперты вынесли оценки правительству Дениса Шмыгаля

За месяц до конца года журнал Фокус традиционно подводит итоги работы правительства, оценивая эффективность чиновников по 10-балльной шкале.

Издание проанализировало деятельность всех членов Кабмина, а также руководителей ряда государственных ведомств – СБУ, НБУ, НАБУ и Государственного космического агентства. В том числе редакция оценила работу пяти министерств, главы которых ушли в отставку 4 ноября.

«В этом году оценивать работу правительства и министров было очень непросто, – говорит главный редактор Фокуса Алексей Газубей. — Когда мы приступили к опросу экспертов, в правительстве было шесть замен за год, или четверть состава. А 4 ноября в отставку ушли еще пять министров. Таким образом за год правительство обновилось на 50%, ушли в отставку 11 министров из 22-х. При такой текучести кадров в высшем руководстве сложно рассчитывать, что будет позитивная оценка работы. Но, по сравнению с предыдущим годом, средняя оценка Кабинета даже выросла с 5 до 5,4 балла. Несмотря на отставку Арсена Авакова, в Кабмине еще остались «столпы», которые «держат марку». Среди таковых эксперты назвали министра финансов Сергея Марченко, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, главу МИД Дмитрия Кулебу, министра развития территорий Алексея Чернышова».

Чтобы дать объективную оценку каждому из министров, редакция обратились за комментариями к профильным специалистам. Они поставили членам правительства оценки по 10-балльной шкале, указав на достижения и просчеты в их работе. Оценивание министров проводили около 120 профильных экспертов. По сравнению с предыдущим годом средняя оценка правительства Шмыгаля выросла с 5 до 5,4 балла.

Наивысший балл – 8,2 из 10-ти – получил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Нынешний год был насыщенным для внешней политики Украины, активно велась работа по американскому направлению, состоялась встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом, была подписана Хартия стратегического партнерства, которая на многие годы вперед определяет украинско-американские отношения. Также Кулеба, реализовывая политику главы Офиса президента, активно работал по европейскому направлению, провел ряд встреч с лидерами Франции, Польши, Литвы, был организован визит президента в Германию, усилено военное сотрудничество с Великобританией.

Одну из наилучших оценок (7,4 балла) получил также министр финансов Сергей Марченко. Основными достоинствами работы министерства стали взвешенная бюджетная политика, эффективное управление госдолгом и диалог с международными кредиторами.

Достаточно высокий балл (7,2) у вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Эксперты отметили расширение функционала системы «Дія» и оперативный запуск сервисов для записи на вакцинацию от коронавируса и получения соответствующих сертификатов.

Одну из самых неудовлетворительных оценок (3,8 балла) получил министр энергетики Герман Галущенко из-за возникшей критической ситуации в энергетическом секторе страны и провала подготовки к отопительному сезону.

Рекордно низкую оценку, 3,2 балла, в этом году получила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, не справившись с реализацией анонсированных программ и обещаний по развитию системы психологической реабилитации и обеспечению жильем. Обещанный запуск электронного реестра ветеранов «Е-Ветеран» с электронными кабинетами государственных услуг в сентябре лишь начал тестирование.

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