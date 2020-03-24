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Головна / Прем’єра на ICTV – «Рішає Оністрат» / 24.03.2020 15:15
24.03.2020 15:15
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Прем’єра на ICTV – «Рішає Оністрат»


Сьогодні, 24 березня, на телеканалі ICTV стартує новий проект «Рішає Оністрат». У програмі ведучий пояснює глядачам, де їх можуть обдурити чи лишити з порожніми кишенями. Кожен епізод побудований на історіях людей, які стали жертвами аферистів.

«Сенс нашого шоу в тому, що ми показуємо шахрайства, коли наших громадян жорстоко обманюють або позбавляють великих сум грошей. В реальному житті таких прикладів безліч, навіть при влаштуванні на роботу можна зустріти непорядних людей, які можуть обікрасти», – поділилася деталями креативна продюсерка проекту від ICTV Марина Коваль.

Ведучим телепередачі став український топ-бізнеснем та блогер Андрій Оністрат. Команда ICTV вже мала досвід співпраці з ним у проекті «Багач-Бідняк». Вибір впав саме на Оністрата, адже глядач потребує розуміння, що саме ця людина дійсно може допомогти і вирішити ситуацію, водночас залишившись самою собою. І Андрій чудово підійшов під концепцію проекту.

«Нам потрібен був не актор на головну роль, а реальний, досвідчений бізнесмен, який пройшов подібні випробування. Андрій втратив свій бізнес, але не опустив руки, оскільки він власноруч вирішив свої проблеми», – зазначає Марина.

У кожній історії Оністрат шукає аналогію з власними ситуаціями та зіставляє зі своїм життєвим досвідом. Він переконаний, що злочинці обкрадають людей на кожному кроці.

Як не стати жертвою шахрайських схем дивіться на ICTV з вівторка по четвер о 17:45.

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24.03.2020 15:15



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