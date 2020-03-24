Премьера на ICTV – «Решает Онистрат»

Сегодня, 24 марта, на телеканале ICTV стартует новый проект «Решает Онистрат». В программе ведущий объясняет зрителям, где они могут обмануть или оставить с пустыми карманами. Каждый эпизод построен на историях людей, которые стали жертвами аферистов.

«Смысл нашего шоу в том, что мы расследуем настоящие мошенничества, когда наших граждан жестоко обманывают или лишают крупных сумм денег. В реальной жизни таких примеров много, даже при устройстве на работу можно встретить непорядочных людей, которые могут обокрасть», – поделилась деталями креативная продюсерка проекта от ICTV Марина Коваль.

Ведущим телепередачи стал украинский топ-бизнеснем и блогер Андрей Онистрат. Команда ICTV уже имела опыт сотрудничества с ним в проекте «Богач-Бедняк». Выбор пал именно на Онистрата, ведь зритель нуждается в понимании, что именно этот человек действительно может помочь и решить ситуацию, одновременно оставшись самим собой. И Андрей прекрасно подошел под концепцию проекта.

«Нам нужен был не актер на главную роль, а реальный, опытный бизнесмен, который прошел подобные испытания. Андрей потерял свой бизнес, но не опустил руки, ведь он сам решил свои проблемы», – отмечает Марина.

В каждой истории Онистрат ищет аналогию с собственными ситуациями и сопоставляет со своим жизненным опытом. Он убежден, что преступники обворовывают людей на каждом шагу.

Как не стать жертвой мошеннических схем смотрите на ICTV со вторника по четверг в 17:45.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.