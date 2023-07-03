Працюємо на перемогу: психологиня та телеведуча Юлія Зорій провела тренінг з ментального здоров‘я

Ведуча «Ранку у великому місті» на ICTV2 та практикуюча психологиня Юлія Зорій разом з доктором психологічних наук та супервізором проєкту “Mental Help” Єгором Тополовим провела у Києві тренінг для психологів із Запоріжжя, де скоро запрацює комʼюніті-центр «Опліч Хаб». Темою тренінгу стала «Специфіка і нюанси групової роботи. Робота з конфліктом і спротивом».

Відкрити центр допомоги планують у серпні. А поки на його місці зібралися практикуючі психологи і обговорили тему ментального здоров’я з початку повномасштабного вторгнення росії та можливі шляхи допомоги українцям.

Юлія Зорій розповіла про особливості роботи групи психологічної підтримки – як впоратися зі стресом, зміною звичного ритму життя, втратою близької людини та іншими страшними наслідками російської агресії. Робота психологів хабу допоможе не тільки знизити рівень стресу в країні, а й стане важливим кроком на шляху до перемоги, вважає Юлія.

“Я завжди охоче йду на допомогу, підтримую ініціативи, де можу бути корисною, де пригодиться мій досвід. Вважаю, завжди, де це потрібно, де ваші знання будуть важливі – треба ділитися ними. В цьому і полягає внесок кожного з нас у перемогу”,

– поділилась Юлія. Ще з початку повномасштабного вторгнення ведуча співпрацює з “Mental Help” і працює на лінії психологічної підтримки.

Загалом тренінги тривали пʼять днів. Частину лекцій давали психологи з Ізраїльскої коаліції травми, частину психологи проєкту MentalHelp. Для психологів Юлія давала поради, як працювати з конфліктом і спротивом.

“З колегами я ділилася своїм досвідом ведення групи підтримки. А ще розповідала, з якими особливостями і труднощами стикалася особисто і як з ними справлялася на конкретних «живих» прикладах. Це зазвичай дуже подобається слухачам лекцій”, – каже Юлія.

А ще дала коротку памʼятку, як побороти стрес і тривогу, викликані війною: