По той бік екрану: кумедні випадки в роботі ведучих ICTV

Для того, щоб підняти вам настрій, ловіть підбірку кумедних історій зі зйомок, якими поділилися ведучі ICTV.

Антон Равицький «Ранок у великому місті»:

«Прямий ефір. Ми з Казаріним щось розповідаємо людям. І тут наш режисер переплутав кнопки і, вважаючи, що звертається до нас крізь навушники, через гучномовці під стелею каже: «Хлопці, ви мене чуєте? Чуєте?». Робити вигляд, що так і треба було безглуздо, тож ми радісно підіймаємо очі догори та відповідаємо: «Ми чуємо тебе Господи! Але зараз трохи зайняті». І поїхали розповідати далі».

Андрій Ковальський «Факти. Спорт»:

«На Євро-2016 у мене було пряме включення з Франції. Включався я з натовпу фанатів. І просто під час прямого ефіру вони почали кричати у мене за спиною. А потім розмальований дядько підскочив і почав стрибати зі мною в обнімку в кадрі. Поцілував по-фанатськи і побіг далі».

Інна Шевченко «Факти»:

«Було таке, що під час прямого ефіру у студії̈ літала велетенська муха. І ось я говорю щось важливе в кадрі, а вона сідає мені на ніс! Довелося змахнути рукою кілька разів, щоб її відігнати. Але я продовжила говорити».

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