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Главная / По ту сторону экрана: смешные случаи в работе ведущих ICTV / 24.06.2020 17:11
24.06.2020 17:11
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По ту сторону экрана: смешные случаи в работе ведущих ICTV


Для того, чтобы поднять вам настроение, ловите подборку забавных историй со съемок, которыми поделились ведущие ICTV.

Антон Равицкий «Утро в большом городе»:

«Прямой эфир. Мы с Казариным что-то рассказываем людям. И тут наш режиссер перепутал кнопки и, считая, что обращается к нам через наушники, через громкоговорители под потолком говорит: «Ребята, вы меня слышите? Слышите?». Делать вид, что так и надо было бессмысленно, поэтому мы радостно поднимаем глаза вверх и отвечаем: «Мы слышим тебя, Господи! Но сейчас немного заняты». И поехали рассказывать дальше».

Андрей Ковальский «Факты. Спорт»:

«На Евро-2016 у меня было прямое включение из Франции. Включался я из толпы фанатов. И прямо во время прямого эфира они начали кричать у меня за спиной. А потом разрисованный дядя подскочил и начал прыгать со мной в обнимку в кадре. Поцеловал по-фанатские и побежал дальше».

Инна Шевченко «Факты»:

«Было такое, что во время прямого эфира в студии летала гигантская муха. И вот я говорю что-то важное в кадре, а она садится мне на нос! Пришлось смахнуть рукой несколько раз, чтобы ее отогнать. Но я продолжила говорить».

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Теги: Андрій Ковальський, Антон Равицький, Інна Шевченко
24.06.2020 17:11



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