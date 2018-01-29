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Головна / Оновленій підсумковій програмі «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою» виповнився 1 рік / 29.01.2018 18:27

Оновленій підсумковій програмі «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою» виповнився 1 рік

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29 січня 2017 року в ефір каналу ICTV повернулись оновлені «Факти тижня». Вже рік програма виходить під назвою «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою».

За цей час команда Оксани Соколової досягла неабияких успіхів. Програму подивились більше 27,5 млн глядачів. В порівнянні з 2016 роком частка програми зросла на 13%, а середня аудиторія одного випуску збільшилась на 7% – це найбільший приріст за рік в порівнянні з іншими підсумковими програмами новин на ТОП-каналах. У 85% випусків, програма ставала найкращою на телебаченні за день, а по чоловічій аудиторії  вона завжди знаходиться в трійці лідерів програм.

Вітаємо ведучих Оксану Соколову, Сергія Кудімова та всю команду «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою». Бажаємо нових успіхів та досягнень!

Нагадаємо, що програма виходить в ефір ICTV щонеділі о 18:45.

Теги: Оксана Соколова, річниця, факти тижня, Факти тижня з Оксаною Соколовою
29.01.2018 18:27
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