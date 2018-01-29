Обновленной итоговой программе «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» исполнился 1 год

29 января 2017 в эфир канала ICTV вернулись обновленные «Факты недели». Уже год программа выходит под названием «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой».

За это время команда Оксаны Соколовой достигла значительных успехов. Программу посмотрели более 27,5 млн зрителей. По сравнению с 2016 годом доля программы возросла на 13%, а средняя аудитория одного выпуска увеличилась на 7% — это наибольший прирост за год по сравнению с другими итоговыми программами новостей на ТОП-каналах. В 85% выпусков, программа становилась лучшей на телевидении за день, а по мужской аудитории она всегда находится в тройке лидеров программ.

Поздравляем ведущих Оксану Соколову, Сергея Кудимова и всю команду «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой ». Желаем новых успехов и достижений!



Напомним, что программа выходом в эфир ICTV каждое воскресенье в 18:45.