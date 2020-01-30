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Олена Фроляк стане секретним спікером BE SUSTAINABLE! Fashion Summit
Ведуча програми «Факти» та головний редактор інформаційної служби ICTV Олена Фроляк стане секретним спікером наймасштабнішого проекту підтримки світової моди в Україні від Ukrainian Fashion Week BE SUSTAINABLE!
3 лютого вперше в рамках Ukrainian Fashion Week відбудеться одноденний BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, присвячений вивченню проблематики сталого розвитку в Україні та світі. Ведуча ICTV Олена Фроляк виступить на заході, як секретний спікер та поділиться власним досвідом, як бути ековідповідальною і залишатися стильною, модною та яскравою.
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