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Главная / Елена Фроляк станет секретным спикером BE SUSTAINABLE! Fashion Summit / 30.01.2020 13:41
30.01.2020 13:41
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Елена Фроляк станет секретным спикером BE SUSTAINABLE! Fashion Summit


Ведущая программы «Факты» и главный редактор информационной службы ICTV Елена Фроляк станет секретным спикером масштабного проекта поддержки мировой моды в Украине от Ukrainian Fashion Week BE SUSTAINABLE!

3 февраля впервые в рамках Ukrainian Fashion Week состоится однодневный BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, посвященный изучению проблематики устойчивого развития в Украине и мире. Ведущая ICTV Елена Фроляк выступит на мероприятии, как секретный спикер и поделится собственным опытом, как быть экоответственной и оставаться стильной, модной и яркой.

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Теги: UKRAINIAN FASHION WEEK, Олена Фроляк, факти ICTV
30.01.2020 13:41



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