Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів.
*Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.
Елена Фроляк станет секретным спикером BE SUSTAINABLE! Fashion Summit
Ведущая программы «Факты» и главный редактор информационной службы ICTV Елена Фроляк станет секретным спикером масштабного проекта поддержки мировой моды в Украине от Ukrainian Fashion Week BE SUSTAINABLE!
3 февраля впервые в рамках Ukrainian Fashion Week состоится однодневный BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, посвященный изучению проблематики устойчивого развития в Украине и мире. Ведущая ICTV Елена Фроляк выступит на мероприятии, как секретный спикер и поделится собственным опытом, как быть экоответственной и оставаться стильной, модной и яркой.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.