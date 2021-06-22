Олександра Кучеренко стала ведучою програми «Факти. Спорт» на ICTV

Відсьогодні телеведучу ICTV Олександру Кучеренко можна буде побачити не тільки у ранковому шоу «Ранок у великому місті», але й у вечірньому слоті програми телепередач.

Олександра стала ведучою проєкту «Факти. Спорт», що виходить одразу після основного випуску «Фактів». Щодня о 19.10 в прямому ефірі вона розповідатиме телеглядачам про найсвіжіші спортивні новини в Україні та світі.

Це не перший спортивний проєкт для Олександри Кучеренко. Телеглядачі добре знають її як ведучу програми «Зірковий спорт», який виходив щоп’ятниці.

Як зізналась Олександра, вона давно хотіла спробувати себе у новому цікавому форматі.

«Я дуже рада приєднатись до команди «Фактів» і вести спортивні новини. Тема спорту для мене особливо цікава: я завжди слідкую за важливими спортивними подіями, життям відомих спортсменів, була ведучою проєкту «Зірковий спорт».

І мені давно хотілось спробувати себе в новому форматі – новинному, в режимі прямого ефіру. Тепер щодня після основного випуску програми «Факти» я буду ділитись з телеглядачами найбільш важливою та цікавою інформацією зі світу спорту», – розповіла телеведуча.

Прем’єра випуску «Факти. Спорт» з Олександрою Кучеренко відбудеться вже сьогодні ввечері – о 19.10 на ICTV.

Нагадаємо, також Олександра Кучеренко є ведучою ранкової рубрики «33 за 3», у якій ставить 33 гострі запитання відомим людям. За умовами проєкту, герої мають лише 3 хвилини на відповіді.

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