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Главная / Александра Кучеренко стала ведущей программы «Факты. Спорт» на ICTV / 22.06.2021 14:30
22.06.2021 14:30
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Александра Кучеренко стала ведущей программы «Факты. Спорт» на ICTV


С сегодняшнего дня телеведущую ICTV Александру Кучеренко можно будет увидеть не только в утреннем шоу «Утро в большом городе», но и в вечернем слоте программы телепередач.

Александра стала ведущей проекта «Факты. Спорт», который выходит сразу после основного выпуска «Фактов». Ежедневно в 19.10 в прямом эфире она будет рассказывать телезрителям о самых свежих спортивных новостях в Украине и мире.

Это не первый спортивный проект для Александры Кучеренко. Телезрители хорошо знают ее в качестве ведущей проекта «Зірковий спорт», который выходил по пятницам.

Как призналась Александра, она давно хотела попробовать себя в новом интересном формате.

Я очень рада присоединиться к команде «Фактов» и вести спортивные новости. Тема спорта мне особенно интересна: я всегда слежу за важными спортивными событиями, жизнью известных спортсменов, была ведущей проекта «Зірковий спорт».

И мне давно хотелось попробовать себя в новом формате – новостном, в режиме прямого эфира. Теперь ежедневно после основного выпуска «Фактов» я буду делиться с телезрителями самой важной и интересной информацией из мира спорта», – рассказала телеведущая.

Премьера выпуска «Факты. Спорт» с Александрой Кучеренко состоится уже сегодня вечером – в 19.10 на ICTV.

Напомним, также Александра является ведущей утренней рубрики «33 за 3», в которой задает 33 острых вопроса известным людям. По условиям проекта, у героев есть всего 3 минуты на ответ.

 

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Теги: Александра Кучеренко
22.06.2021 14:30



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