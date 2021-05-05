Александра Кучеренко узнала секрет счастливого брака Владимира Гройсмана

Владимир Гройсман стал героем рубрики “33 за 3″ проекта “Утро в большом городе” на ICTV и смело ответил Александре Кучеренко на все провокационные вопросы.

В частности, экс-премьер-министр отметил, что самым большим своим достижением на посту чиновника считает стабильность, а как экс-спикер Верховной Рады оценил работу парламента на “двойку” по шкале от 1 до 10. Рассказал Гройсман и о значительном вкладе в развитие Винницы, мэром которой был 8 лет.

Не могу сказать, что я один внес вклад. Все жители Винницы внесли. Мы за 8 лет с предпоследних городов в стране по качеству жизни стали первыми

– отметил Владимир.

Экс-политик признался, что худшей чертой своего характера считает упрямство, а в последний раз нервничал, когда болела семья на Ковид. Секретом счастливого брака Гройсман считает уважение и любовь.

Полное интервью можно посмотреть на официальном канале ICTV в YouTube. Там вы узнаете какой доход приносит Владимиру Гройсману бизнес, что он считает самой большой ошибкой Владимира Зеленского за 2 года президентства, сколько квадратных метров жилье у экс-чиновника и какой совет дал действующему премьеру Денису Шмыгалю.

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