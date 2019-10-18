Названі найкращі блогери України 2019

Сайт «Факти ICTV» оприлюднив результати щорічного проекту «ТОП-100 блогерів». У проекті обирали найвпливовішого лідера думок на вибір українців і «Народного Блогера».

Переможцями рейтингу 2019 року стали відразу два інтернет-автори: Уляна Супрун і Яніна Соколова. Кращим блогером в категорії «Народний вибір» став Дід Олесь.

Найбільшу кількість голосів на сайті зібрала Яніна Соколова, набравши 13 432 бали. Яніна – журналістка, актриса, ведуча і засновниця проекту «Я, Ніна», спрямований на підтримку онкохворих людей.

Друге місце, набравши 9 942 бали, зайняв YouTube, Twitter і Telegram-блогер Андрій Луганський. Він веде свою боротьбу в інформаційній війні з Росією. Його баталії проходять в чат-рулетці, де блогер спілкується з росіянами і людьми з протилежними політичними поглядами.

Замикає трійку інтернет-голосування колишня виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, яка набрала 6 407 балів.

Крім традиційного інтернет-голосування, в цьому році 50% вкладу у визначення кращого блогера давала комісія. До її складу входили переможці минулого року і експерти в сфері Медіа та Діджитал.

За підсумками закритого голосування експертного журі лідером стала Уляна Супрун, набравши 656 з 700 можливих балів.

Друге місце експерти віддали Роману Шрайк, який набрав 617 балів. Він веде свою сторінку в Facebook і чотири Telegram-канали. У своїх акаунтах Шрайк обговорює різні теми – від політики та інсайдів з влади до відгуків про серіали та смішних мемів і фотожаб.

Переможниця інтернет-голосування Яніна Соколова у експертів виявилася на третьому місці, отримавши 600 балів.

Таким чином, за сумою балів кращими блогерами 2019 стали Яніна Соколова та Уляна Супрун, розділивши перемогу на двох.

Для нас важливо, щоб вплив блогера на аудиторію могли оцінити не тільки інтернет-користувачі, а й професійне журі.

Двоє авторів набрали однакову кількість голосів, і подвійно приємно, що це жінки – Уляна і Яніна, адже це перші жінки-переможниці в нашому рейтингу.

Їх вплив, безсумнівно, неоціненний в цьому році – коментує Ольга Тищук, керівник інтернет-департаменту СЛМ Новини.

На відміну від категорії ТОП-100, де 50% голосів складала експертна думка, в категорії «Народний вибір» переможця визначали тільки користувачі сайту Факти ICTV.

Найбільшу кількість голосів в категорії «Народний вибір» отримав Олександр Моргун (дід Олесь) – 3 935 голосів.

YouTube-блогер, записує розмови з росіянами в чат-рулетці, а також висловлює свої думки щодо політики. На YouTube-канал блогера підписано понад 16 тис. чоловік.