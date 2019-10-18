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Головна / Названі найкращі блогери України 2019 / 18.10.2019 11:06
18.10.2019 11:06
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Названі найкращі блогери України 2019

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Сайт «Факти ICTV» оприлюднив результати щорічного проекту «ТОП-100 блогерів». У проекті обирали найвпливовішого лідера думок на вибір українців і «Народного Блогера».

Переможцями рейтингу 2019 року стали відразу два інтернет-автори: Уляна Супрун і Яніна Соколова. Кращим блогером в категорії «Народний вибір» став Дід Олесь.

Найбільшу кількість голосів на сайті зібрала Яніна Соколова, набравши 13 432 бали. Яніна – журналістка, актриса, ведуча і засновниця проекту «Я, Ніна», спрямований на підтримку онкохворих людей.

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Друге місце, набравши 9 942 бали, зайняв YouTube, Twitter і Telegram-блогер Андрій Луганський. Він веде свою боротьбу в інформаційній війні з Росією. Його баталії проходять в чат-рулетці, де блогер спілкується з росіянами і людьми з протилежними політичними поглядами.

Замикає трійку інтернет-голосування колишня виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, яка набрала 6 407 балів.

Крім традиційного інтернет-голосування, в цьому році 50% вкладу у визначення кращого блогера давала комісія. До її складу входили переможці минулого року і експерти в сфері Медіа та Діджитал.

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За підсумками закритого голосування експертного журі лідером стала Уляна Супрун, набравши 656 з 700 можливих балів.

Друге місце експерти віддали Роману Шрайк, який набрав 617 балів. Він веде свою сторінку в Facebook і чотири Telegram-канали. У своїх акаунтах Шрайк обговорює різні теми – від політики та інсайдів з влади до відгуків про серіали та смішних мемів і фотожаб.

Переможниця інтернет-голосування Яніна Соколова у експертів виявилася на третьому місці, отримавши 600 балів.

Таким чином, за сумою балів кращими блогерами 2019 стали Яніна Соколова та Уляна Супрун, розділивши перемогу на двох.

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Для нас важливо, щоб вплив блогера на аудиторію могли оцінити не тільки інтернет-користувачі, а й професійне журі.

Двоє авторів набрали однакову кількість голосів, і подвійно приємно, що це жінки – Уляна і Яніна, адже це перші жінки-переможниці в нашому рейтингу.

Їх вплив, безсумнівно, неоціненний в цьому році – коментує Ольга Тищук, керівник інтернет-департаменту СЛМ Новини.

На відміну від категорії ТОП-100, де 50% голосів складала експертна думка, в категорії «Народний вибір» переможця визначали тільки користувачі сайту Факти ICTV.

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Найбільшу кількість голосів в категорії «Народний вибір» отримав Олександр Моргун (дід Олесь)3 935 голосів.

YouTube-блогер, записує розмови з росіянами в чат-рулетці, а також висловлює свої думки щодо політики. На YouTube-канал блогера підписано понад 16 тис. чоловік.

Теги: ТОП-100 блогерів, факти ICTV
18.10.2019 11:06
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