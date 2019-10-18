Названы лучшие блогеры Украины 2019

Сайт «Факты ICTV» обнародовал результаты ежегодного проекта «ТОП-100 блогеров». В проекте избирали самого влиятельного лидера мнений на выбор украинцев и «Народного Блогера».

Победителями рейтинга 2019 года стали сразу два интернет-автора: Ульяна Супрун и Янина Соколова. Лучшим блогером в категории «Народный выбор» стал Дед Олесь.

Наибольшее количество голосов на сайте собрала Янина Соколова, набрав 13 432 балла. Янина – журналистка, актриса, ведущая и основательница проекта «Я, Нина», направленный на поддержку онкобольных людей.

Второе место, набрав 9 942 балла, занял YouTube, Twitter и Telegram-блогер Андрей Луганский. Он ведет свою борьбу в информационной войне с Россией. Его баталии проходят в чат-рулетке, где блогер общается с россиянами и людьми с противоположными политическими взглядами.

Замыкает тройку интернет-голосования бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая набрала 6 407 баллов.

Кроме традиционного интернет-голосования, в этом году 50% вклада в определение лучшего блогера давала комиссия. В ее состав входили победители прошлого года и эксперты в сфере медиа и диджитал.

По итогам закрытого голосования экспертного жюри лидером стала Ульяна Супрун, набрав 656 из 700 возможных баллов.

Второе место эксперты отдали Роману Шрайк, который набрал 617 баллов. Он ведет свою страницу в Facebook и четыре Telegram-канала. В своих аккаунтах Шрайк обсуждает разные темы – от политики и инсайдов из власти до отзывов о сериалах или смешных мемов и фотожаб.

Победительница интернет-голосования Янина Соколова у экспертов оказалась на третьем месте, получив 600 баллов.

Таким образом, по сумме баллов лучшими блогерами 2019 стали Янина Соколова и Ульяна Супрун, разделив победу на двоих.

Для нас важно, чтобы влияние блогера на аудиторию могли оценить не только интернет-пользователи, но и профессиональное жюри.

Двое авторов набрали одинаковое количество голосов, и вдвойне приятно, что это женщины – Ульяна и Янина, ведь это первые женщины-победительницы в нашем рейтинге.

Их влияние, несомненно, неоценимое в этом году – комментирует Ольга Тищук, руководитель интернет-департамента СЛМ Новини.

В отличие от категории ТОП-100, где 50% голосов составляло экспертное мнение, в категории «Народный выбор» победителя определяли только пользователи сайта Факты ICTV.

Наибольшее количество голосов в категории «Народный выбор» получил Александр Мигун (дед Олесь) – 3 935 голосов.

YouTube-блогер, записывает разговоры с россиянами в чат-рулетке, а также высказывает свои мысли относительно политики. На YouTube-канал блогера подписано более 16 тыс. человек.