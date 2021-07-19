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Главная / На ICTV состоится премьера документального проекта «МН-17. Годы лжи» / 19.07.2021 11:53
19.07.2021 11:53
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На ICTV состоится премьера документального проекта «МН-17. Годы лжи»


21 июля в 20:20 к седьмой годовщине катастрофы малазийского боинга на телеканале ICTV выйдет документальный проект собственного производства — «МН-17. Годы лжи». В фильме будет рассказано о потоках дезинформации и откровенной лжи, которые сопровождали расследование трагедии все эти годы.

Гибридная операция России была направлена ​​на аудиторию во всем мире. Целью этой спецоперации была, прежде всего, дискредитация официального международного следствия и распространение кремлевских версий этого преступления. И в какой-то степени — особенно на территории России — Кремль достиг поставленной цели

— говорит автор и продюсер проекта Михаил Павлов.

Напомним, в прошлом году 9 марта в судебном комплексе Схипхол в Амстердаме началось слушание по делу МН-17. Это дело об убийстве на борту малазийского боинга 298 человек, среди которых 80 детей. Суд продолжается.

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Теги: Боїнг MH-17, Спецпроект ICTV
19.07.2021 11:53



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