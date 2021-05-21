На ICTV поповнення в креативній команді

Нещодавно у команді каналу ICTV з’явився новий учасник. Посаду креативного продюсера зайняв Дмитро Хрипун, який працюватиме над розробкою і супроводом проєктів.

Телевізійна кар’єра Дмитра розпочалася більше 10 років тому, як автора комедійної програми «Смішні люди» на каналі СТБ. Далі він розвивався як сценарист, а згодом і креативний продюсер серіалів.

Телебачення для мене – це спосіб дарувати людям емоції. На мою думку, це дуже важлива і відповідальна задача. Адже добре розказана історія може надихнути, подарувати надію, змусити переосмислити вчинки чи просто насмішити.

Це можливо, тільки якщо ти любиш і поважаєш свого глядача. Тому я радий, що опинився в команді ICTV. Тут зібрані професіонали і однодумці, які з трепетом ставляться до глядачів. Перша кнопка країни – це планка, якій потрібно відповідати, – поділився новий креативний продюсер ICTV.

Загалом Дмитро Хрипун долучився до створення більше десятка успішних проєктів на каналах СТБ, Новий канал, ICTV, ТЕТ, ТНТ, СТС. Одним із останніх є серіал «Happy Nation», переможець EastSeries Pitching Awards на Одеському міжнародному кінофестивалі, де Дмитро виступив як автор ідеї та пілотного епізоду.

«Крім поточних проєктів каналу, Дмитро буде займатися розвитком двох стратегічно важливих для нас напрямів: комедій і фільмів вихідного дня. Також він як шоураннер спільно з ICTV готує до запуску дуже «свіжий» серіал і за сетингом, і за світом персонажів, про який незабаром ми зможемо розповісти більше», – інтригує головна продюсерка серіального напряму ICTV Ірина Храновська.

Вітаємо Дмитра Хрипуна з новою посадою і бажаємо легкого старту!

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