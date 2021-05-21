На ICTV пополнение в креативной команде

Недавно в команде канала ICTV появился новый участник. Должность креативного продюсера занял Дмитрий Хрипун, который будет работать над разработкой и сопровождением проектов.

Телевизионная карьера Дмитрия началась более 10 лет назад, как автора комедийной программы «Смешные люди» на канале СТБ. Далее он развивался как сценарист, а впоследствии и креативный продюсер сериалов.

Телевидение для меня – это способ дарить людям эмоции. По моему мнению, это очень важная и ответственная задача. Ведь хорошо рассказанная история может вдохновить, подарить надежду, заставить переосмыслить поступки или просто рассмешить.

Это возможно, только если ты любишь и уважаешь своего зрителя. Поэтому я рад, что оказался в команде ICTV. Здесь собраны профессионалы и единомышленники, которые с трепетом относятся к зрителям. Первая кнопка страны – это планка, которой нужно отвечать, – поделился новый креативный продюсер ICTV.

Дмитрий Хрипун принял участие в создании более десятка успешных проектов на каналах СТБ, Новый канал, ICTV, ТЭТ, ТНТ, СТС. Одним из последних является сериал «Happy Nation», победитель EastSeries Pitching Awards на Одесском международном кинофестивале, где Дмитрий выступил как автор идеи и пилотного эпизода.

«Кроме текущих проектов канала, Дмитрий будет заниматься развитием двух стратегически важных для нас направлений: комедий и фильмов выходного дня. Также он как шоураннер совместно с ICTV готовит к запуску очень «свежий» сериал и за сетингом, и по миру персонажей, о котором вскоре мы сможем рассказать больше», – интригует главный продюсер сериального направления ICTV Ирина Храновская.

Поздравляем Дмитрия Хрипуна с новой должностью и желаем легкого старта!

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