Міжнародний день чоловіків – 19 листопада: 5 ідей, як відзначити свято

Цієї п’ятниці, 19 листопада, у світі відзначають Міжнародний чоловічий день. На честь цієї події ми підготували матеріал із ідеями, як можна відзначити це свято.

Міжнародний день чоловіків – це всесвітнє свято, яке відзначається з 1999 року. За аналогією з Міжнародним жіночим днем, ця подія, крім розважальної, також несе важливу соціальну функцію. Вона має на меті привернути увагу до проблем нерівності статей та чоловічої дискримінації, наголошує на питаннях здоров’я чоловіків і хлопчиків, а також вплив сім’ї. Але незважаючи на всі ці фактори, Міжнародний день чоловіків все одно залишається святом, а отже – це привід приємно та незвичайно провести цей день.

Сходити в тир

Чи не кожен чоловік у юному віці, вирушаючи на прогулянку з друзями у двір, ставав учасником змагань зі стрільби з рогатки чи іграшкових пістолетів. І вже точно багато з цих хлопчиків були в захваті від тиру. А якщо попросити їх згадати зараз, коли вони востаннє практикували влучність, стріляючи по мішені, максимум, що вдасться згадати – примітивний тир на набережній приморського містечка. 19 листопада – день, що ідеально підходить для того, щоб зібрати своїх друзів і відправитися в тир. У вашому місті точно є стрільбища з гарною зброєю, яка дасть вам можливість відчути себе справжнім воїном.

Пограти у пейнтбол

Трохи прокачаний варіант попередньої пропозиції, для тих, хто хотів би випробувати свою спритність на живих мішенях. Пейнтбол – це точно не та розвага, якою можна займатися щодня, а ось у День чоловіків – саме те. Ваші друзі точно не відмовлять, якщо ви запропонуєте їм позмагатись у поєдинку на витривалість, сміливість та влучність. До того ж – це чудовий варіант для тих, хто вже давно хоче випустити на волю свою сутність мисливця, тільки майже повністю безпечний для оточуючих. Головне – цілитися у м’які місця супротивника.

Зібратися на більярд

Ще одне заняття, яке простимулює у кожному чоловікові дух суперництва, але також ідеальне для тих, хто хотів би провести час у спокої та тиші. У тютюново-коньячній атмосфері більярдного клубу можна не лише позмагатись, а ще й поговорити про вічне під склянку міцного напою, уявити себе героєм оповідань минулого століття та відпочити душею. Такий відпочинок начебто так і створений для вечора п’ятниці, на який випадає 19 листопада.

Поганяти на карті

Картинг – це вид спорту на найпростіших гоночних автомобілях. Ця розвага підійде для тих, хто хоче повністю переключитись і отримати потужний заряд адреналіну. Навіть якщо ви не керуєте авто – з картингом вам точно вдасться впоратися. Такий варіант відпочинку стане ідеальним для тих, кому потрібно вийти із зони комфорту або відірватися від думок про роботу чи проблеми. Адже на високих швидкостях усі труднощі залишаються позаду!

Піти на масаж

Чоловіком бути досить складно. Всі ці постійні очікування з боку суспільства, внутрішня напруга та турботи про все на світі вимотують та виснажують нервову систему. Напруга накопичується в тілі, а потім раптово може перейти у хвороби. Для того щоб цього не відбувалося, потрібно вміти розслаблятися. І, звичайно ж, у цьому може допомогти професійний масаж. Виберіть відповідну силу масажу, яка допоможе відчути розслаблення і приділіть увагу собі і своєму здоров’ю! Пам’ятайте, що на Сході саме масаж вважається ліками від усіх хвороб.

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