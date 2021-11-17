Международный день мужчин — 19 ноября: 5 идей, как отметить праздник

В эту пятницу, 19 ноября, в мире отмечают Международный мужской день. В честь этого события мы подготовили материал с идеями, как можно отметить этот праздник.

Международный день мужчин – это всемирный праздник, который отмечается с 1999 года. По аналогии с Международным женским днем, это событие кроме развлекательной также несет важную социальную функцию. Оно имеет цель привлечь внимание к проблемам неравенства полов и мужской дискриминации, подчеркивает вопросы здоровья мужчин и мальчиков, а также влияние семьи на жизнь мужчины. Но, несмотря на все эти факторы, Международный день мужчин все равно остается праздником, а значит – это повод приятно и необычно провести этот день.

Сходить в тир

Едва ли не каждый мужчина в юном возрасте, отправляясь на прогулку с друзьями во двор, становился участником соревнований по стрельбе из рогатки или игрушечных пистолетов. И уж точно многие из этих мальчиков были в восторге от тира. А если попросить их вспомнить сейчас, когда они в последний раз практиковали меткость, стреляя по мишени, максимум, что удастся вспомнить – примитивный тир на набережной приморского городка. 19 ноября – день, идеально подходящий для того, чтобы собрать своих друзей и отправиться в тир. В вашем городе точно есть стрельбище с хорошим оружием, которое даст вам возможность почувствовать себя настоящим воином.

Поиграть в пейнтбол

Немного прокачанный вариант предыдущего предложения, для тех, кто хотел бы испытать свою ловкость на живых мишенях. Пейнтбол – это точно не то развлечение, которым можно заниматься каждый день, а вот в День мужчин – именно то. Ваши друзья точно не откажут, если вы предложите им сразиться в поединке на выносливость, смелость и меткость. К тому же это отличный вариант для тех, кто уже давно хочет выпустить на свободу свою сущность охотника, только почти полностью безопасный для окружающих. Главное – целиться в мягкие места противника.

Собраться на бильярд

Еще одно занятие, простимулирующее в каждом мужчине дух соперничества, но также идеальное для тех, кто хотел бы провести время в покое и тишине. В табачно-коньячной атмосфере бильярдного клуба можно не только посоревноваться, но и поговорить о вечном под стакан крепкого напитка, представить себя героем рассказов прошлого века и отдохнуть душой. Такой отдых будто бы так и создан для вечера пятницы, на который выпадает 19 ноября.

Погонять на карте

Картинг – это вид спорта на самых простых гоночных автомобилях. Это развлечение подойдет для тех, кто хочет полностью переключиться и получить мощный заряд адреналина. Даже если вы не управляете авто – с картингом вам точно удастся справиться. Такой вариант отдыха станет идеальным для тех, кому нужно выйти из зоны комфорта или оторваться от мыслей о работе или проблемах. Ведь на высоких скоростях все трудности остаются позади!

Пойти на массаж

Мужчиной быть достаточно сложно. Все эти постоянные ожидания со стороны общества, внутреннее напряжение и заботы обо всем мире выматывают и истощают нервную систему. Напряжение скапливается в теле, а затем внезапно может перейти в болезни. Чтобы этого не происходило, нужно уметь расслабляться. И конечно же, в этом может помочь профессиональный массаж. Выберите подходящую силу массажа, которая поможет почувствовать расслабление и уделите внимание себе и своему здоровью! Помните, что на Востоке именно массаж считается лекарством от всех болезней.

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