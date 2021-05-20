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Головна / Красуні-ведучі ICTV показали фантастичні етнічні наряди / 20.05.2021 18:03
20.05.2021 18:03
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Красуні-ведучі ICTV показали фантастичні етнічні наряди


Сьогодні ювілейний 15-й День вишиванки. Це свято пронизане магічними нотами, адже коли ми одягаємо етнічний наряд, виникає відчуття, ніби наші серця поєднуються. Це й не дивно, адже символами вишиванки вважаються добро, вірність і любов. 

Ведучі каналу ICTV у вишитих вбраннях продемонстрували, чому українок вважають найкрасивішими жінками у світі. 

Олена Фроляк (Факти)

Анастасія Мазур (Факти)

Інна Шевченко (Факти)

Оксана Гутцайт (Факти) 

Юлія Зорій (Ранок у великому місті)

Вікторія Сеник (Надзвичайні новини) 

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Теги: Анастасія Мазур, Вікторія Сеник, день вишиванки, Інна Шевченко, Оксана Гутцайт, Олена Фроляк, Юлія Зорій
20.05.2021 18:03



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