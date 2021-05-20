Красуні-ведучі ICTV показали фантастичні етнічні наряди

Сьогодні ювілейний 15-й День вишиванки. Це свято пронизане магічними нотами, адже коли ми одягаємо етнічний наряд, виникає відчуття, ніби наші серця поєднуються. Це й не дивно, адже символами вишиванки вважаються добро, вірність і любов.

Ведучі каналу ICTV у вишитих вбраннях продемонстрували, чому українок вважають найкрасивішими жінками у світі.

Олена Фроляк (Факти)

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Юлія Зорій (Ранок у великому місті)

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