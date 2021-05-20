Красавицы-ведущие ICTV показали фантастические этнические наряды

Сегодня юбилейный 15-й День вышиванки. Этот праздник пронизан магическими нотами, ведь когда мы одеваем этнический наряд, возникает ощущение, будто наши сердца соединяются. Это и неудивительно, ведь символами вышиванки считаются добро, верность и любовь.
Ведущие канала ICTV в вышитых нарядах продемонстрировали, почему украинок считают самыми красивыми женщинами в мире.
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