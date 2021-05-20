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Главная / Красавицы-ведущие ICTV показали фантастические этнические наряды / 20.05.2021 18:03
20.05.2021 18:03
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Красавицы-ведущие ICTV показали фантастические этнические наряды


Сегодня юбилейный 15-й День вышиванки. Этот праздник пронизан магическими нотами, ведь когда мы одеваем этнический наряд, возникает ощущение, будто наши сердца соединяются. Это и неудивительно, ведь символами вышиванки считаются добро, верность и любовь.

Ведущие канала ICTV в вышитых нарядах продемонстрировали, почему украинок считают самыми красивыми женщинами в мире.

Елена Фроляк (Факты)

Анастасия Мазур (Факты)

Инна Шевченко (Факты)

Оксана Гутцайт (Факты)

Юлия Зорий (Утро в большом городе)

Виктория Сеник (Чрезвычайные новости)

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Теги: Анастасія Мазур, Вікторія Сеник, день вишиванки, Інна Шевченко, Оксана Гутцайт, Олена Фроляк, Юлія Зорій
20.05.2021 18:03



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