Кожен день супер – MAKEUP розпочинає сезон весняних сюрпризів!

Сильні та стильні джентльмени з брендованими коробочками MAKEUP заповнили вулиці Києва. Саме таким оригінальним способом інтернет-магазин вирішив відкрити весняний сезон і привітати чарівних жінок зі святом.

Часто ми занурюємося в рутину повсякденних турбот, намагаємося робити декілька справ одночасно, витрачаємо багато енергії на те, що можна делегувати, звільнивши час на дійсно важливе, і пропускаємо безліч можливостей зробити своє життя яскравим і багатогранним. Суперкоманда MAKEUP допомагає своїм СУПЕРкрасуням втілювати в реальність їхні б’юті-фантазії, набувати впевненості в собі та робити кожен день незабутнім.

Вже понад десять років MAKEUP відкриває для красунь світ брендів, які раніше були недоступні на території України. Щодня асортимент інтернет-магазину поповнюється десятками ексклюзивних товарів, серед яких можна знайти як мас-маркет, так і люкс – на будь-який смак і бюджет. Для того щоб стати власницею палетки Jeffree Star або омріяного хайлайтера від BECCA, не потрібно чекати відпустки. Вони вже є на makeup.ua!

Суперкоманда MAKEUP цінує час своїх клієнтів, пропонуючи найякіснішу та зручну б’юті-доставку. Власна кур’єрська служба MAKEUP доставляє заповітні посилки в понад 160 населених пунктів, а в Києві є можливість здійснення адресної доставки «день у день». Це означає, що плани СУПЕРкрасунь завжди будуть під контролем, а туш, яка раптово закінчилася, не змінить їх.

MAKEUP постійно відстежує тренди і робить сервіс максимально комфортним. Щоб серфити на інтернет-просторах було ще цікавіше, досить просто встановити додаток. Він допоможе відстежувати наявність і зниження цін на товари з листа бажань, сканувати штрих-коди на б’юті-флаконах і миттєво знаходити їх на сайті, читати статті, дізнаватися про акції… І все це у вашому улюбленому ґаджеті!

З MAKEUP кожен день – СУПЕР, і переконатися в цьому можна вже зараз. У віртуальному каталозі можна знайти багато цікавого, щоб підкреслити природну красу та оновити весняний look. І все це – з приємними знижками до -60 %, представленими в розділі Spring sale. Розмаїття асортименту потішить красунь: тут зібрані парфуми з найніжнішими ароматами, найактуальніші палітри декоративної косметики і все, що зробить повсякденний догляд приємним ритуалом. Але й це ще не все! Для того щоб чарівні жінки усміхалися частіше, улюблені компанії підготували багато подарунків та акцій. Відкривайте для себе нові бренди, посміхайтеся своєму відображенню в дзеркалі і нехай ця весна дарує лише СУПЕРемоції!

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