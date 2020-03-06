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Главная / Каждый день супер – MAKEUP начинает сезон весенних сюрпризов! / 06.03.2020 18:23
06.03.2020 18:23
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Каждый день супер – MAKEUP начинает сезон весенних сюрпризов!


Сильные и стильные джентльмены с брендированными коробочками MAKEUP заполнили улицы Киева. Именно таким оригинальным способом интернет-магазин решил открыть весенний сезон и поздравить очаровательных женщин с праздником.

Часто мы погружаемся в рутину повседневных забот, стараемся делать несколько дел одновременно, тратим много энергии на то, что можно делегировать, освободив время на действительно важное, и пропускаем множество возможностей сделать свою жизнь яркой и многогранной. Суперкоманда MAKEUP помогает своим СУПЕРкрасоткам воплощать в реальность их бьюти-фантазии, обретать уверенность в себе и делать каждый день незабываемым.

Уже более десяти лет MAKEUP открывает для красавиц мир брендов, которые ранее были недоступны на территории Украины. Ежедневно ассортимент интернет-магазина пополняется десятками эксклюзивных товаров, среди которых можно найти как масс-маркет, так и люкс – на любой вкус и бюджет. Для того чтобы стать обладательницей палетки Jeffree Star или нашумевшего хайлайтера от BECCA, не нужно ждать отпуска. Они уже есть на makeup.ua!

Суперкоманда MAKEUP ценит время своих клиентов, предлагая качественную и удобную бьюти-доставку. Собственная курьерская служба MAKEUP доставляет заветные посылки в более чем 160 населенных пунктов, а в Киеве есть возможность осуществления адресной доставки «день в день». Это означает, что планы СУПЕРкрасоток всегда будут под контролем, а тушь, которая внезапно закончилась, не изменит их.

MAKEUP постоянно отслеживает тренды и делает сервис максимально комфортным. Чтобы серфить на интернет-просторах было еще интереснее, достаточно просто установить приложение. Оно поможет отслеживать наличие и снижение цен на товары из листа желаний, сканировать штрих-коды на бьюти-флаконах и мгновенно находить их на сайте, читать статьи, узнавать об акциях… И все это в вашем любимом гаджете!

С MAKEUP каждый день – СУПЕР, и убедиться в этом можно уже сейчас. В виртуальном каталоге можно найти много интересного, чтобы подчеркнуть естественную красоту и обновить весенний look. И все это – с приятными скидками до -60 %, представленными в разделе Spring sale. Разнообразие ассортимента порадует красавиц: здесь собраны духи с самыми нежными ароматами, актуальные палитры декоративной косметики и все, что сделает повседневный уход приятным ритуалом. Но и это еще не все! Для того чтобы очаровательные женщины улыбались чаще, любимые компании подготовили много подарков и акций. Открывайте для себя новые бренды, улыбайтесь своему отражению в зеркале и пусть эта весна дарит только СУПЕРэмоции!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

06.03.2020 18:23



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