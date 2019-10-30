Коктейлі на Хелловін 2019: ТОП-5 простих та креативних рецептів

Вже зовсім скоро світ відзначатиме найбільш моторошне свято – Хелловін. Це чудова нагода, аби покликати в гості друзів та влаштувати незабутню вечірку в страхітливих костюмах та із шокуючим гримом. Але не варто забувати, що жодне свято не обходиться без смачних напоїв. Тому редакція ICTV.ua пропонує 5 простих та креативних рецептів коктейлів, що стануть яскравим доповненням Хелловіну.

«Туман на кладовищі»

Інгредієнти:

Молоко – 200 мл

Банан – 1 шт.

Розчинна кава – 1 ст. л.

Кокосовий сироп

Лікер за смаком

Лід

Приготування:

Розбийте лід в змішувачі для коктейлів. Додайте до нього молоко, подрібнений банан, каву та збийте в режимі коктейлів. Потім додайте кокосовий сироп і улюблений лікер.

«Поцілунок вампіра»

Інгредієнти:

Горілка – 45 мл

Шампанське – 45 мл

Малиновий лікер – 20 мл

Для прикраси – цукор, пофарбований в червоний колір

Приготування:

Кромку келиха змочіть і опустіть в червоний цукор. Потім влийте туди горілку, половину лікеру та шампанське. Після цього, по ложечці вилийте залишки лікеру на дно, щоб вийшов осад.

«Очні яблука»

Інгредієнти:

Мартіні

Очищені оливки

Чорниця, або журавлина

Приготування:

Візьміть оливки і в отвори від кісточок помістіть ягоди. Зафіксуйте конструкцію зубочисткою, помістіть в келих та налийте мартіні.

«Кривавий мартіні»

Інгредієнти:

Горілка – 60 мл

Ягідний сік червоного кольору – 30 мл

Сік лайму – 15 мл

Шампанське

Долька лайму – для прикраси

Приготування:

Змішайте в шейкері сік лайму, ягідний сік та горілку. Перелийте все в келих, додайте шампанського та прикрасьте долькою лайму.

«Болотна вода»

Інгредієнти:

Біле напівсолодке вино – 3 літри

Лимонад – 1,5 літра

Лимон – 1 шт.

Цукровий пісок – 1 ст. л.

М’ята – 2 пучка

Для сиропу:

Цукор – 1/2 склянки

Вода – 1/4 склянки

Для прикраси чудово підійде кріп

Приготування:

Зваріть сироп, дайте йому охолонути. Листя м’яти розітріть з 1 столовою ложкою цукру, викладіть в чашу, додайте сік лимона, вино і лимонад, перемішайте. Тоді переходьте до декору: у кропі видаліть жорсткі стебла, трохи подрібніть його руками, опустіть в холодний цукровий сироп і сформуйте 3 пучка «болотної твані».

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