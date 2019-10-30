Коктейлі на Хелловін 2019: ТОП-5 простих та креативних рецептів

Вже зовсім скоро світ відзначатиме найбільш моторошне свято – Хелловін. Це чудова нагода, аби покликати в гості друзів та влаштувати незабутню вечірку в страхітливих костюмах та із шокуючим гримом. Але не варто забувати, що жодне свято не обходиться без смачних напоїв. Тому редакція ICTV.ua пропонує 5 простих та креативних рецептів коктейлів, що стануть яскравим доповненням Хелловіну.
«Туман на кладовищі»
Інгредієнти:
Молоко – 200 мл
Банан – 1 шт.
Розчинна кава – 1 ст. л.
Кокосовий сироп
Лікер за смаком
Лід
Приготування:
Розбийте лід в змішувачі для коктейлів. Додайте до нього молоко, подрібнений банан, каву та збийте в режимі коктейлів. Потім додайте кокосовий сироп і улюблений лікер.
«Поцілунок вампіра»
Інгредієнти:
Горілка – 45 мл
Шампанське – 45 мл
Малиновий лікер – 20 мл
Для прикраси – цукор, пофарбований в червоний колір
Приготування:
Кромку келиха змочіть і опустіть в червоний цукор. Потім влийте туди горілку, половину лікеру та шампанське. Після цього, по ложечці вилийте залишки лікеру на дно, щоб вийшов осад.
«Очні яблука»
Інгредієнти:
Мартіні
Очищені оливки
Чорниця, або журавлина
Приготування:
Візьміть оливки і в отвори від кісточок помістіть ягоди. Зафіксуйте конструкцію зубочисткою, помістіть в келих та налийте мартіні.
«Кривавий мартіні»
Інгредієнти:
Горілка – 60 мл
Ягідний сік червоного кольору – 30 мл
Сік лайму – 15 мл
Шампанське
Долька лайму – для прикраси
Приготування:
Змішайте в шейкері сік лайму, ягідний сік та горілку. Перелийте все в келих, додайте шампанського та прикрасьте долькою лайму.
«Болотна вода»
Інгредієнти:
Біле напівсолодке вино – 3 літри
Лимонад – 1,5 літра
Лимон – 1 шт.
Цукровий пісок – 1 ст. л.
М’ята – 2 пучка
Для сиропу:
Цукор – 1/2 склянки
Вода – 1/4 склянки
Для прикраси чудово підійде кріп
Приготування:
Зваріть сироп, дайте йому охолонути. Листя м’яти розітріть з 1 столовою ложкою цукру, викладіть в чашу, додайте сік лимона, вино і лимонад, перемішайте. Тоді переходьте до декору: у кропі видаліть жорсткі стебла, трохи подрібніть його руками, опустіть в холодний цукровий сироп і сформуйте 3 пучка «болотної твані».
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