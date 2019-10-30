Коктейли на Хэллоуин 2019: ТОП-5 простых и креативных рецептов

Уже совсем скоро мир будет отмечать самый жуткий праздник – Хэллоуин. Это прекрасная возможность, чтобы позвать в гости друзей и устроить незабываемую вечеринку в ужасающих костюмах и с шокирующим гримом. Но не стоит забывать, что ни один праздник не обходится без вкусных напитков. Поэтому редакция ICTV.ua предлагает 5 простых и креативных рецептов коктейлей, которые станут ярким дополнением Хэллоуина.

«Туман на кладбище»

Ингредиенты:

Молоко – 200 мл

Банан – 1 шт.

Растворимый кофе – 1 ст. л.

Кокосовый сироп

Ликер по вкусу

Лед

Приготовление:

Разбейте лед в смесителе для коктейлей. Добавьте к нему молоко, измельченный банан, кофе и взбейте в режиме коктейлей. Затем добавьте кокосовый сироп и любимый ликер.

«Поцелуй вампира»

Ингредиенты:

Водка – 45 мл

Шампанское – 45 мл

Малиновый ликер – 20 мл

Для украшения – сахар, окрашенный в красный цвет

Приготовление:

Кромку бокала смочите и опустите в красный сахар. Затем влейте туда водку, половину ликера и шампанское. После этого, по ложечке вылейте остатки ликера на дно, чтобы получился осадок.

«Глазные яблоки»

Ингредиенты:

Мартини

Очищенные оливки

Черника, или клюква

Приготовление:

Возьмите оливки и в отверстия от косточек поместите ягоды. Зафиксируйте конструкцию зубочисткой, поместите в бокал и налейте мартини.

«Кровавый мартини»

Ингредиенты:

Водка – 60 мл

Ягодный сок красного цвета – 30 мл

Сок лайма – 15 мл

шампанское

Долька лайма – для украшения

Приготовление:

Смешайте в шейкере сок лайма, ягодный сок и водку. Перелейте все в бокал, добавьте шампанского и украсьте долькой лайма.

«Болотная вода»

Ингредиенты:

Белое полусладкое вино – 3 литра

Лимонад – 1,5 литра

Лимон – 1 шт.

Сахарный песок – 1 ст. л.

Мята – 2 пучка

Для сиропа:

Сахар – 1/2 стакана

Вода – 1/4 стакана

Для украшения прекрасно подойдет укроп

Приготовление:

Сварите сироп, дайте ему остыть. Листья мяты разотрите с 1 столовой ложкой сахара, выложите в чашу, добавьте сок лимона, вино и лимонад, перемешайте. Тогда переходите к декору: в укропе удалите жесткие стебли, немного измельчите его руками, опустите в холодный сахарный сироп и сформируйте 3 пучка «болотной тины».

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