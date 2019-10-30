Коктейли на Хэллоуин 2019: ТОП-5 простых и креативных рецептов

Уже совсем скоро мир будет отмечать самый жуткий праздник – Хэллоуин. Это прекрасная возможность, чтобы позвать в гости друзей и устроить незабываемую вечеринку в ужасающих костюмах и с шокирующим гримом. Но не стоит забывать, что ни один праздник не обходится без вкусных напитков. Поэтому редакция ICTV.ua предлагает 5 простых и креативных рецептов коктейлей, которые станут ярким дополнением Хэллоуина.
«Туман на кладбище»
Ингредиенты:
Молоко – 200 мл
Банан – 1 шт.
Растворимый кофе – 1 ст. л.
Кокосовый сироп
Ликер по вкусу
Лед
Приготовление:
Разбейте лед в смесителе для коктейлей. Добавьте к нему молоко, измельченный банан, кофе и взбейте в режиме коктейлей. Затем добавьте кокосовый сироп и любимый ликер.
«Поцелуй вампира»
Ингредиенты:
Водка – 45 мл
Шампанское – 45 мл
Малиновый ликер – 20 мл
Для украшения – сахар, окрашенный в красный цвет
Приготовление:
Кромку бокала смочите и опустите в красный сахар. Затем влейте туда водку, половину ликера и шампанское. После этого, по ложечке вылейте остатки ликера на дно, чтобы получился осадок.
«Глазные яблоки»
Ингредиенты:
Мартини
Очищенные оливки
Черника, или клюква
Приготовление:
Возьмите оливки и в отверстия от косточек поместите ягоды. Зафиксируйте конструкцию зубочисткой, поместите в бокал и налейте мартини.
«Кровавый мартини»
Ингредиенты:
Водка – 60 мл
Ягодный сок красного цвета – 30 мл
Сок лайма – 15 мл
шампанское
Долька лайма – для украшения
Приготовление:
Смешайте в шейкере сок лайма, ягодный сок и водку. Перелейте все в бокал, добавьте шампанского и украсьте долькой лайма.
«Болотная вода»
Ингредиенты:
Белое полусладкое вино – 3 литра
Лимонад – 1,5 литра
Лимон – 1 шт.
Сахарный песок – 1 ст. л.
Мята – 2 пучка
Для сиропа:
Сахар – 1/2 стакана
Вода – 1/4 стакана
Для украшения прекрасно подойдет укроп
Приготовление:
Сварите сироп, дайте ему остыть. Листья мяты разотрите с 1 столовой ложкой сахара, выложите в чашу, добавьте сок лимона, вино и лимонад, перемешайте. Тогда переходите к декору: в укропе удалите жесткие стебли, немного измельчите его руками, опустите в холодный сахарный сироп и сформируйте 3 пучка «болотной тины».
|0