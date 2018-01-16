Канал ICTV демонструє рекорди телеперегляду

Початок 2018 року ознаменувався для каналу ICTV рекордними за історію каналу показниками. Протягом перших двох тижнів канал мав лідируючі позиції не лише за середньодобовою часткою, а й у прайм-таймі. Середня частка серед комерційної аудиторії каналу склала 11,1%. Частка в прайм-таймі сягнула рекордних 12,7%.

У першій половині січня ICTV закріпився у трійці лідерів серед українських каналів. Загальне охоплення аудиторії з 1 по 14 січня сягнуло 27,5 млн. – четверо українців з п’яти дивились ICTV.

Вже традиційно ICTV довів, що є улюбленцем українських чоловіків. Частка за чоловічою аудиторією 25-45 склала 13,5% і 14,7% – у прайм-таймі. Увагу глядачів привернули класичні кінопокази ICTV, серіал «Бібліотекарі», а також «Дизель шоу» (яке зібрало частку 14% протягом перших двох тижнів січня).

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