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Главная / Канал ICTV демонстрирует рекорды телесмотрения / 16.01.2018 19:19

Канал ICTV демонстрирует рекорды телесмотрения

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Начало 2018 года ознаменовалось для канала ICTV рекордными за всю историю канала показателями. На протяжении первых двух недель канал имел лидирующие позиции не только по среднесуточной доле, но и в прайм-тайме. Средняя доля среди коммерческой аудитории* канала составила 11,1%. Доля в прайм-тайме достигла рекордных 12,7%.

В первой половине января ICTV закрепился в тройке лидеров среди украинских каналов. Общий охват аудитории с 1 по 14 января достиг 27,5 млн. — четверо украинцев из пяти смотрели ICTV.

Уже традиционно, ICTV доказал, что является любимцем украинских мужчин. Доля по мужской аудитории 25-45 составила 13,5% и 14,7% — в прайм-тайме. Внимание зрителей привлекли классические кинопоказы ICTV, сериал «Библиотекари», а также «Дизель шоу» (собравшее долю 14% в течение первых двух недель января).

Спасибо, что остаетесь с нами! Разом краще!

Теги: рекорди ICTV
16.01.2018 19:19
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