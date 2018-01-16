Канал ICTV демонстрирует рекорды телесмотрения

Начало 2018 года ознаменовалось для канала ICTV рекордными за всю историю канала показателями. На протяжении первых двух недель канал имел лидирующие позиции не только по среднесуточной доле, но и в прайм-тайме. Средняя доля среди коммерческой аудитории* канала составила 11,1%. Доля в прайм-тайме достигла рекордных 12,7%.

В первой половине января ICTV закрепился в тройке лидеров среди украинских каналов. Общий охват аудитории с 1 по 14 января достиг 27,5 млн. — четверо украинцев из пяти смотрели ICTV.

Уже традиционно, ICTV доказал, что является любимцем украинских мужчин. Доля по мужской аудитории 25-45 составила 13,5% и 14,7% — в прайм-тайме. Внимание зрителей привлекли классические кинопоказы ICTV, сериал «Библиотекари», а также «Дизель шоу» (собравшее долю 14% в течение первых двух недель января).

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