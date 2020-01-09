Історичний рік ICTV

Для каналу ICTV 2019 рік впевнено можна назвати історичним. Вперше ICTV очолив рейтинг усіх національних телеканалів за підсумками другого півріччя і встановив чимало рекордів протягом року.

ICTV завершив грудень беззаперечним лідером серед українських каналів, частка телеперегляду за місяць становила 11,76%*. Отож, у другому півріччі канал став №1 з часткою 10,94% * і втримав 2-гу позицію за підсумками всього року (10,44%*), що на 7%* більше, ніж у 2018-му.

Те, що ми зараз кнопка №1 у найконкурентніший осінній сезон, що ми утримали 2-гу кнопку за підсумками року – неймовірна перемога.

Але це результат роботи не тільки у 2019 році, канал пройшов довгий і важкий шлях, щоб досягти таких позицій. Насамперед це заслуга величезної кількості людей. Ми вдячні нашим партнерам ProTV, «Дизель студіо», Mama’s Film Production, Film.ua, дивізіону інформаційного мовлення StarLightMedia. Вони створювали для нас проекти, які в 2019-му показували рекордні цифри. Ми будемо намагатися і далі робити все можливе, щоб у наступному році радувати наших глядачів», – каже Анастасія Штейнгауз, керуюча директорка телеканалу ICTV.

Цього року найкращі показники демонстрували інформаційні програми: «Свобода слова», для якої друге півріччя виявилося найуспішнішим за кількістю переглядів. Головне політичне шоу України побило рекорд за останні 5 років: частка 6,4%* (+ 28%, порівняно з 2018-м).

«Факти», які з року в рік нарощують свою аудиторію. 2019-го показали свій найкращий результат – програму дивилися 9 з 10 українців. Загальна частка за рік – 11,2%*, а це найкращий показник з 2010-го (+ 9%, порівняно з 2018-м).

Значно збільшила рейтинг підсумкова передача «Факти тижня». Програма отримала середньорічну частку 11,8%*, що на 6%* більше, ніж у 2018 році, і таким чином встановила рекорд з моменту старту проекту.

Свої рейтинги піднімали «Надзвичайні новини», за всю історію трансляції програма досягла найвищих показників з часткою 11,4%*. А 26 липня 2019-го вийшов найуспішніший випуск з часткою за останні 5 років 14,5%*.

Ранкове шоу телеканалу ICTV теж побило власні рекорди, зібравши частку телеперегляду у другому півріччі 12,2%*. Проект показує щорічний приріст з моменту заснування. А випуск від 16 серпня став найбільш рейтинговим за весь період існування шоу – 18,8%*.

Осінь 2019-го стала найуспішнішою в історії «Дизель Шоу». Випуск 1 листопада встановив рекорд із рейтингу – 6,2%* і отримав частку 20,3%*, його подивилися 6,2 млн чоловік**.

Не менш рейтинговими стали і прем’єри серіалів на ICTV

У жовтні в ефірі успішно стартував п’ятий сезон детективного серіалу «Пес», виробництва компанії ProTV. А 23 грудня одна із серій встановила історичний рекорд за часткою – 24%*.

Крім того, канал представив ще кілька гучних прем’єр, які для каналу виробляли Film.ua, «Дизель студіо» та Mama’s Film Production.

«Контакт»: частка – 11.6%*; 8,7 млн ​​глядачів**

«Схованки»: частка – 10.4%*; 4,4 млн глядачів**

«Вижити за будь-яку ціну»: частка – 9.8%*; 9,4 млн глядачів**

«Розтин покаже»: частка – 9.2% *; 15,9 млн глядачів**

Активно торік розвивався і діджитал-напрям каналу

У серпні кількість підписників YouTube-каналу ICTV перевалило за 1 мільйон. Канал отримав золоту кнопку YouТube. Сьогодні на ньому опубліковано понад 18 тисяч відео, які інтернет-користувачі переглянули майже 700 мільйонів разів.

Восени сайт «Факти ICTV» традиційно проводив рейтинг «ТОП-100 блогерів», де українці обрали найвпливовішого лідера думок на вибір українців і «Народного Блогера».

У грудні сайт ICTV представив перший в Україні веб-серіал від національного каналу «Це таксі». Герої комедійного серіалу – пасажири таксі, за якими глядачі спостерігають з боку водія.

У 2020 році телеканал ICTV і далі показуватиме круті прем’єри: «Дизель Шоу», продовження 5 сезону «Пес», детективи «Дільничний з ДВРЗ» і «Закляті друзі», перший в Україні комедійний екшн-серіал про козаків «Козаки. Абсолютно брехливі історія ». Залишайтеся з нами в новому році – Разом Краще!

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