Исторический год ICTV

Для канала ICTV 2019 год по праву можно назвать историческим. Впервые ICTV возглавил рейтинг всех национальных телеканалов по итогам второго полугодия и установил немало рекордов в течение года.

ICTV завершил декабрь безоговорочным лидером среди украинских каналов, доля телесмотрения за месяц составила 11,76%*. Таким образом, во втором полугодии канал стал №1 с долей 10,94%* и удержал 2-ю позицию по итогам всего года (10,44%*), что на 7%* больше, чем в 2018 году.

То, что мы сейчас кнопка №1 в самый конкурентный осенний сезон, что мы удержали 2-ю кнопку по итогам года – невероятная победа.

Но это результат работы не только в 2019 году, канал прошел долгий и трудный путь, чтобы добиться таких позиций. Прежде всего, это заслуга огромного количества людей. Мы благодарны нашим партнерам ProTV, «Дизель студио», Mama’s Film Production, Film.ua, дивизиону информационного вещания StarLightMedia. Они создавали для нас проекты, которые в 2019 году показывали рекордные цифры. Мы будем стараться и дальше делать все возможное, чтобы в следующем году радовать наших зрителей», – говорит Анастасия Штейнгауз, управляющий директор телеканала ICTV.

В этом году лучшие показатели демонстрировали информационные программы: «Свобода слова», для которой второе полугодие оказалось самым успешным по количеству просмотров. Главное политическое шоу Украины побило рекорд за последние 5 лет: доля – 6,4%* (+ 28% по сравнению с 2018).

«Факты», которые из года в год наращивают свою аудиторию. В 2019 показали свой лучший результат – программу смотрели 9 из 10 украинцев. Совокупная доля за год – 11,2%*, а это лучший показатель с 2010 года (+ 9% по сравнению с 2018 годом).

Значительно увеличила рейтинг итоговая передача «Факты недели». Программа получила среднегодовую долю 11,8%*, что на 6%* больше, чем в 2018-м, и, таким образом, установила рекорд с момента старта проекта.

Свои рейтинги поднимали «Чрезвычайные новости», за всю историю трансляции программа достигла самых высоких показателей с долей 11,4%*. А 26 июля 2019 года вышел самый успешный выпуск по доле за последний 5 лет – 14,5%*.

Утреннее шоу телеканала ICTV тоже побило собственные рекорды, собрав долю телесмотрения во втором полугодии 12,2%*. Проект показывает ежегодный прирост с момента основания. А выпуск от 16 августа стал самым рейтинговым за весь период существования шоу – 18,8%*.

Осень 2019 стала самой успешной в истории «Дизель Шоу». Выпуск 1 ноября установил рекорд по рейтингу – 6,2%* и получил долю 20,3%*, его посмотрели 6,2 млн человек**.

Не менее рейтинговыми стали и премьеры сериалов на ICTV

В октябре в эфире успешно стартовал пятый сезон детективного сериала «Пес», производства компании ProTV. А 23 декабря одна из серий установила исторический рекорд по доле – 24%*.

Кроме того, канал представил еще несколько громких премьер, которые для канала производили Film.ua, «Дизель студио» и Mama’s Film Production.

«Контакт»: доля – 11.6%*; 8.7 млн зрителей**

«Прятки»: доля – 10.4%*; 4,4 млн зрителей**

«Выжить любой ценой»: доля – 9.8%*; 9.4 млн зрителей**

«Вскрытие покажет»: доля – 9.2%*; 15,9 млн зрителей**

Активно в минувшем году развивалось и диджитал-направление канала

В августе количество подписчиков YouTube-канала ICTV перевалило за 1 миллион. Канал получил золотую кнопку Youtube. Сегодня на нем опубликовано свыше 18 тысяч видео, которые интернет-пользователи посмотрели почти 700 миллионов раз.

Осенью сайт «Факты ICTV» традиционно проводил рейтинг «ТОП-100 блогеров», где украинцы избрали самого влиятельного лидера мнений на выбор украинцев и «Народного Блогера».

В декабре сайт ICTV представил первый в Украине веб-сериал от национального канала «Це таксі». Герои комедийного сериала – пассажиры такси, за которыми зрители наблюдают со стороны водителя.

В 2020 году телеканал ICTV продолжит показывать крутые премьеры: «Дизель Шоу», продолжение 5-го сезона «Пес», детективы «Участковый с ДВРЗ» и «Заклятые друзья», первый в Украине комедийный экшн-сериал о казаках «Казаки. Абсолютно брехлива історія». Оставайтесь с нами в новом году – Разом Краще!

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