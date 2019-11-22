ICTV здобув срібну нагороду європейської премії дизайну EYES & EARS AWARDS

Департамент промо та дизайну ICTV вже вкотре підтвердив свій високий професійний рівень, здобувши срібну нагороду на престижному європейському конкурсі Eyes & Ears Awards.
18 листопада в Мюнхені відбулася церемонія нагородження переможців європейської премії у сфері дизайну, просування та цифрових технологій Eyes & Ears Awards. Робота департаменту промо та дизайну ICTV під назвою «Orphan Diseases» (Орфанні захворювання) отримала друге місце в категорії «Best social spot(s) – non-profit» (Найкраще соціальне промо).
Нагадаємо, що минулого року команда ICTV посіла друге місце за промо «Ранку у Великому Місті» та отримала перший приз за промо Дизель Шоу «Весняна лихоманка», а в 2017 році виборола відразу три золота та срібло!
Вітаємо Департамент промо та дизайну ICTV із престижною та заслуженою нагородою!
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