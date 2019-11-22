ICTV получил серебряную награду европейской премии дизайна EYES & EARS AWARDS

Департамент промо и дизайна ICTV в очередной раз подтвердил свой высокий профессиональный уровень, получив серебряную награду на престижном европейском конкурсе Eyes & Ears Awards.

18 ноября в Мюнхене состоялась церемония награждения победителей европейской премии в области дизайна, продвижения и цифровых технологий Eyes & Ears Awards. Работа департамента промо и дизайна ICTV под названием «Orphan Diseases» (Орфанные заболевания) получила второе место в категории «Best social spot(s) – non-profit» (Лучше социальное промо).

Напомним, что в прошлом году команда ICTV заняла второе место за промо «Утра в Большом Городе» и получила первый приз за промо Дизель Шоу «Весенняя лихорадка», а в 2017 году завоевала сразу три золота и серебро!

Поздравляем Департамент промо и дизайна ICTV с престижной и заслуженной наградой!

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