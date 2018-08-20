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Головна / ICTV розпочав зйомки бойовика «В полоні у перевертня» / 20.08.2018 17:41

ICTV розпочав зйомки бойовика «В полоні у перевертня»

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Канал ICTV почав працювати над справжнім чоловічим 4-серійним екшном під назвою «В полоні у перевертня». Режисером бойовика став Віталій Ващенко. Одну з головних ролей зіграв відомий український актор Денис Гринчак.

– Останні роки українське телебачення відчуває дефіцит справжнього чоловічого екшна. І наш телеканал ICTV, будучи лідером серед чоловічого контенту, як ніхто інший це відчуває.

Ця історія занурить наших телеглядачів в гущу карпатських лісів, повних чоловічих пристрастей, дружби, погонь, контрабанди, заручників, холодної зброї і вогню

– коментує Ірина Храновська, креативний продюсер серіального напрямку.

За сюжетом бойовика події відбуваються в гущі карпатських лісів, де трьом друзям доведеться нести секретний вантаж пішки через румунський кордон. Їхня дорога сповнена небезпечних пригод та неприязних гостей. Ставки великі, а саме сім’я одного з героїв у заручниках. Раптово на полі з’являються інші гравці, яким теж потрібен невідомий вантаж. Ліс перетвориться на арену для гри на виживання.

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ICTV розпочав зйомки бойовика «В полоні у перевертня» / 5 фотографій

Ключовою темою серіалу стане справжня чоловіча дружба, яка пройде витримку важкими боями, таємними стежками та крутими гірськими спусками.

Головні ролі також виконали Олександр Форманчук та Петро Крилов.

Над серіалом працює Mamas Production та українські сценаристи Євген Григоренко, Леся Волошина.

Теги: зйомки, серіали ICTV, українські серіали
20.08.2018 17:41
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