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Главная / ICTV начал съемки боевика «В плену у оборотня» / 20.08.2018 17:41

ICTV начал съемки боевика «В плену у оборотня»

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Канал ICTV начал работать над настоящим мужским 4-серийным экшном под названием «В плену у оборотня». Режиссером боевика стал Виталий Ващенко. Одну из главных ролей сыграл известный украинский актер Денис Гринчак.

– Последние годы украинское телевидение испытывает дефицит настоящего мужского экшна. И наш телеканал ICTV, будучи лидером среди мужского контента, как никто другой чувствует.

Эта история погрузит наших телезрителей в гущу карпатских лесов, полных мужских страстей, дружбы, погонь, контрабанды, заложников, холодного оружия и огня,

– комментирует Ирина Храновская, креативный продюсер сериального направления.

По сюжету боевика события происходят в гуще карпатских лесов, где троим друзьям придется нести секретный груз пешком через румынскую границу. Их дорога полна опасных приключений и неприятных гостей. Ставки велики, а именно семья одного из героев в заложниках. Внезапно на поле появляются другие игроки, которым тоже нужен неизвестный груз. Лес превратится в арену для игры на выживание.

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ICTV начал съемки боевика «В плену у оборотня» / 5 фотографий

Ключевой темой сериала станет настоящая мужская дружба, которая пройдет выдержку тяжелыми боями, тайными тропами и крутыми горными спусками.

Главные роли также исполнили Александр Форманчук и Петр Крылов.

Над сериалом работает Mamas Production и украинские сценаристы Евгений Григоренко, Леся Волошина.

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Теги: зйомки, серіали ICTV, українські серіали
20.08.2018 17:41
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