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Головна / ICTV представив нового ведучого «Ранку у великому місті» / 19.08.2020 15:40
19.08.2020 15:40
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ICTV представив нового ведучого «Ранку у великому місті»


У новому сезоні до команди проекту «Ранок у великому місті» на ICTV долучиться новий ведучий. Ним став шоумен Сергій Лиховида. Пошуки нового обличчя телеканалу тривали близько 2-х місяців.

У той день, коли Антон Равицький повідомив, що покидає проект і переїжджає, ми почали пошуки. Кастинг проходив у три етапи. До останнього етапу дійшли 4 кандидати, з якими провели кастинг з нашими ведучими, щоб зрозуміти, як вони взаємодіють.

Далі були тривалі обговорення, суперечки і важкі рішення. В результаті зрозуміли, що саме Сергій нам ідеально підходить. Він інтелектуал, з почуттям гумору, завжди прагне дізнатися щось нове. Сергій сам довгий час дивився нашу передачу, намагався розібратися в кожному питанні, а тепер і в ролі ведучого буде разом із глядачами докопуватися до істини. Упевнений, що глядачі його полюблять і він стане їхнім справжнім теледругом, – зазначає виконавчий продюсер «Ранку у великому місті» Дмитро Слободян.

ICTV дивиться моя мама: зранку, в обід і ввечері. І якось я приєднався до неї за переглядом, а вона мені сказала: «Сєрік, ти маєш там бути! Це канал створений для тебе!

 – жартує Лиховида.

На рахунку Лиховиди близько 800 івентів: як в Україні, так і за кордоном – Італія, Іспанія, Мексика. Сергій виступав організатором масштабного навчального проекту для ведучих в Україні «Фабрика ведучих». Завдяки цьому проекту змінилася індустрія і з’явився новий слот ведучих на ринку івентів.

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ICTV представив нового ведучого «Ранку у великому місті» / 3 фотографії

Сергій разом зі своїм другом створили популярний проект «Зіркове інтерв’ю» ще до того, як жанр інтерв’ю у YouTube став популярним. Серед спікерів були Володимир Зеленський, Кузьма Скрябін, Юрій Горбунов, Сергій Притула, Григорій Решетник, DZIDZIO. Також Лиховида продюсував популярне YouTube-шоу «Батл дурних жартів». Роль ведучого на загальнонаціональному каналі для Лиховиди буде новим етапом в його кар’єрі.

 Я вважаю, що телебачення має важливу місію – це величезний ресурс, завдяки якому можна донести правильну інформацію до людей. Хочеться бути тим, хто доноситиме цю інформацію щиро, відкрито та незаангажовано.

По-друге, я хочу щоранку підіймати настрій глядачам, заряджати їх позитивом на весь день. ICTV – сучасний чоловічий канал, який йде в ногу з часом. Тут працюють творчі, креативні люди, а я вважаю, що належу саме до таких. Мені приємно стати частиною проекту «Ранок у великому місті». І навіть будучи на кастингах, я вже відчув, наскільки крута та тепла атмосфера панує в колективі, зазначає новий ведучий.

«Ранок у великому місті» у новому складі дивіться вже з 1 вересня в ефірі ICTV.

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Теги: Ранок у Великому Місті, Сергій Лиховида
19.08.2020 15:40



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