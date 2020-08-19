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Главная / ICTV представил нового ведущего «Утра в большом городе» / 19.08.2020 15:40
19.08.2020 15:40
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ICTV представил нового ведущего «Утра в большом городе»


В новом сезоне к команде проекта «Утро в большом городе» на ICTV присоединится новый ведущий. Им стал шоумен Сергей Лиховида. Поиски нового лица телеканала продолжались около 2-х месяцев.

В тот день, когда Антон Равицкий сообщил, что покидает проект и переезжает, мы начали поиски. Кастинг проходил в три этапа. До последнего этапа дошли 4 кандидата, с которыми провели кастинг с нашими ведущими, чтобы понять, как они взаимодействуют.

Далее были длительные обсуждения, споры и трудные решения. В результате поняли, что именно Сергей нам идеально подходит. Он интеллектуал, с чувством юмора, всегда стремится узнать что-то новое. Сергей сам долгое время смотрел нашу передачу, пытался разобраться в каждом вопросе, а теперь и в роли ведущего будет вместе со зрителями докапываться до истины. Уверен, что зрители его полюбят и он станет их настоящим теледругом, – отмечает исполнительный продюсер «Утра в большом городе» Дмитрий Слободян.

ICTV смотрит моя мама: утром, в обед и вечером. И как-то я присоединился к ней за просмотром, а она мне сказала: «Серик, ты там должен быть! Этот канал создан для тебя!

– шутит Лиховида.

На счету Лиховиды около 800 ивентов: как в Украине, так и за рубежом – Италия, Испания, Мексика. Сергей выступал организатором масштабного учебного проекта для ведущих в Украине «Фабрика ведущих». Благодаря этому проекту изменилась индустрия и появился новый слот ведущих на рынке ивентов.

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ICTV представил нового ведущего «Утра в большом городе» / 3 фотографии

Сергей вместе со своим другом создали популярный проект «Звездное интервью» еще до того, как жанр интервью в YouTube стал популярным. Среди спикеров были Владимир Зеленский, Кузьма Скрябин, Юрий Горбунов, Сергей Притула, Григорий Решетник, DZIDZIO. Также Лиховида продюсировал популярное YouTube-шоу «Батл дурних жартів». Роль ведущего на общенациональном канале для Лиховиды будет новым этапом в его карьере.

 Я считаю, что телевидение имеет важную миссию это огромный ресурс, благодаря которому можно донести правильную информацию людям. Хочется быть тем, кто доносит эту информацию искренне, открыто и незаангажировано.

Во-вторых, я хочу каждое утро поднимать настроение зрителям, заряжать их позитивом на весь день. ICTV современный мужской канал, который идет в ногу со временем. Здесь работают творческие, креативные люди, а я считаю, что принадлежу именно к их числу. Мне приятно стать частью проекта «Утро в большом городе». И уже на кастингах я почувствовал насколько крутая и теплая атмосфера царит в коллективе, – отмечает новый ведущий.

«Утро в большом городе» в новом составе смотрите уже с 1 сентября в эфире ICTV.

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Теги: Ранок у Великому Місті, Сергей Лиховида
19.08.2020 15:40



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