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Главная / ICTV показал Вторую мировую войну с помощью теней и силуэтов / 05.05.2020 14:22
05.05.2020 14:22
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ICTV показал Вторую мировую войну с помощью теней и силуэтов


8 и 9 мая Украина будет отмечать День памяти и примирения и День победы. Особой атмосферы в эти дни придаст военный ролик, который канал создал при участии театра теней.

Необычным промо команда ICTV решила отметить 75-летие окончания Второй мировой войны.

Нет в Украине семьи, которую бы обошла война. Каждый вспоминает своих близких, свою отдельную историю. Тогда появилась идея не показывать конкретных актеров, переодетых в амуницию.

Потому что мы понимали, что это наши современные люди и зритель, в первую очередь, увидит актера. Мы решили высказаться намеками с помощью силуэтов, – поделился директор промо-отдела ICTV Леонид Веселков.

Актеры театра «Teulis» воссоздали историю, которая происходила во время войны. Команде пришлось снять более 20 дублей и работать непрерывно целый день, чтобы воплотить замысел в одном кадре. В ролике зрители смогут увидеть грузовик, боевой самолет и гаубицу, составленные из силуэтов.

В этом году промо-ролик особенный еще и тем, что снят одним кадром. Пришлось сделать много репетиций, потому что нельзя было сначала снять отдельные сцены, а потом смонтировать их. Как только случался малый сбой на съемке или не успевали в темп, актеры начинали сначала.

На экране это все выглядит просто, но мнение меняется, когда видишь закадровую работу. Например, боевой самолет одновременно делают 5 актеров. Эффект теряется, если хоть один ошибется, – добавил Леонид.

С 4 по 10 мая канал ежедневно будет транслировать современные героические боевики и сериалы.

В День памяти и примирения в 12:00 в эфире начнется минута молчания, которой украинцы почтут память погибших во Второй мировой войне.

 

Ссылка на промо-ролик: https://bit.ly/35y8lSO.

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Теги: Друга Світова війна, промо-ролик
05.05.2020 14:22



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