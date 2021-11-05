ICTV підтримає Чемпіонат Європи з ММА

З 5 по 9 листопада Україна вперше прийматиме континентальну першість зі змішаних бойових мистецтв. Грандіозне свято відбудеться у столичному Палаці Спорту і стане спільним заходом міжнародної федерації GAMMA та української UF MMA.

Змагатися до Києва з’їдуться найкращі бійці Європи, які визначатимуть чемпіонів у 16 вагових категоріях (9 у чоловіків, та 7 у жінок).

Українську збірну на Чемпіонаті Європи представлятимуть 32 найсильніших спортсмени, серед яких Чемпіони світу 2019 року Валентина Семаль (вагова категорія до 47 кг) та Роман Сиркін (до 52 кг). Наша збірна вважається однією із найпотужніших на континенті. У 2018 році на Чемпіонаті Європи українці посіли 2 загальнокомандне місце здобувши 1 золоту, 5 срібних та 4 бронзових нагороди. А вже 2019 наша збірна стала першою на Чемпіонаті Світу (5 золотих, 3 срібних та 3 бронзових).

Серед учасників чемпіонату також збірні Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Словаччини, Азербайджану, Грузії, Франції, Чехії, Польщі, Туреччини, Молдови та Білорусі.

5 та 6 листопада на гостей ЧЄ очікують конференції, серед яких від міжнародного агенства допінг-тестування ITA, що вперше працюватиме з ММА, і вперше проводитиме подібний захід в Україні. ITA тестувала спортсменів на останніх Олімпійських та Паралімпійських іграх, і зараз у Києві вона поділиться інформацією з усіма бажаючими щодо методів роботи та дасть поради самим спортсменам.

9 листопада для вболівальників готують справжнє шоу. Щоб всі бажаючі змогли сповна ним насолодитись, вхід на трибуни Палацу Спорту буде безкоштовним. Відзначимо також, що нинішній ЧЄ є відбором на Чемпіонат Світу, який відбудеться у грудні в німецькому Берліні.

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