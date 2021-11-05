ICTV поддержит Чемпионат Европы по ММА

С 5 по 9 ноября Украина впервые будет принимать континентальное первенство по смешанным боевым искусствам. Грандиозный праздник состоится в столичном Дворце Спорта и станет совместным мероприятием международной федерации GAMMA и украинской UF MMA.

Соревноваться в Киев съедутся лучшие бойцы Европы, которые будут определять чемпионов в 16 весовых категориях (9 у мужчин и 7 у женщин).

Украинскую сборную на Чемпионате Европы будут представлять 32 сильнейших спортсмена, среди которых Чемпионы мира 2019 Валентина Семаль (весовая категория до 47 кг) и Роман Сиркин (до 52 кг). Наша сборная считается одной из самых мощных на континенте. В 2018 году на Чемпионате Европы украинцы заняли 2 общекомандное место, получив 1 золотую, 5 серебряных и 4 бронзовых награды. А уже в 2019 году наша сборная стала первой на Чемпионате Мира (5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых).

Среди участников чемпионата также сборные Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Словакии, Азербайджана, Грузии, Франции, Чехии, Польши, Турции, Молдовы и Белоруссии.

5 и 6 ноября гостей ЧЕ ожидают конференции, среди которых от международного агентства допинг-тестирование ITA, которое впервые будет работать с ММА, и впервые будет проводить подобное мероприятие в Украине. ITA тестировала спортсменов на последних Олимпийских и Паралимпийских играх, и сейчас в Киеве она поделится информацией со всеми желающими методов работы и даст советы самим спортсменам.

9 ноября для болельщиков готовят настоящее шоу. Чтобы все желающие смогли в полной мере насладиться, вход на трибуны Дворца Спорта будет бесплатным. Отметим также, что нынешний ЧЕ — отбор на Чемпионат Мира, который состоится в декабре в немецком Берлине.

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