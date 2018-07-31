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Главная / ICTV готовит новый проект «Прорвемся!» / 31.07.2018 14:12

ICTV готовит новый проект «Прорвемся!»

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В новом осеннем сезоне ICTV готовит премьеру нового проекта «Прорвемся!», где ведущий Сергей Смальчук расскажет реальные истории людей, которые находят выход из любой ситуации.

Ежедневно украинцы сталкиваются с новыми вызовами – то повышение цен на проезд, то очередной рост коммунальной платы. Найти хорошего врача или место в детском саду или школу для ребенка тоже непросто. Часто люди не могут решить такие проблемы из-за бездействия чиновников или бюрократию. От государства вместо помощи – только новые барьеры, которые надо преодолеть. И опускать руки – это вовсе не в стиле нашего народа.

Сергей Смальчук вместе с командой журналистов расскажет о людях, которые находят выход из любой ситуации. Они рассматривают очередной армагеддон своей жизни с улыбкой и юмором.

– Когда-то давно Борис Гребенщиков сказал мне в интервью такую вещь: «… Есть проблема, а есть вопрос. Проблема – это уже проблема … А вот вопрос, это – всегда интересно».

Вот и нам стало интересно – в условиях сплошной «измены», о которой только и слышно – разыскать «победителей».

Простых украинцев, которые к своим ежедневным – иногда, казалось бы – нерешаемым проблемам относятся как к интересному вопросу, на который точно можно найти какой-то креативный, оригинальный, но обязательно положительный ответ. И теперь для меня даже фраза о том, что «украинцы – нация победителей» зазвучала иначе, потому что оказывается – таких людей, как и вариантов ответов – на самом деле пруд пруди! – рассказывает Сергей Смальчук.

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Новый проект телеканала ICTV – об обычных украинцах, которые изменили свою жизнь собственными руками, идеями, выдумками и усилиями. Назло чиновникам, завистникам, мошенникам, политикам они умудряются жить хорошо и более того – готовы делиться своим опытом.

В проекте «Прорвемся!» – реальные истории жителей нашей страны. Они готовы поделиться своим опытом, а их рецепты собирает ведущий проекта Сергей Смальчук.

«Прорвемся!» – для тех, кто не хочет просто ныть и жаловаться.

Вместе – Прорвемся!

 

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Теги: прем'єри ICTV, Прорвемся!, Сергей Смальчук
31.07.2018 14:12
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