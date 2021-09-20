Генерація незалежності, рівності та свободи: Олена Фроляк долучилася до Українського Жіночого Конгресу

Керівниця інформаційної служби телеканалу ICTV Олена Фроляк долучилася до V Українського Жіночого Конгресу. Ведуча “Фактів” модерувала дискусію “Генерація незалежності, рівності та свободи”.

Панель була підібрана досить вдало: тут і юристка, і блогерка, і майстриня ювелірних прикрас, навіть дівчина, яка займається робототехнікою. Кожна вибрала складний бізнес, де вже давно панують чоловіки, але дівчата впевнено йдуть і схоже готові до будь-яких перешкод. Це насправді надихає! Це нове покоління, це новий погляд на життя і нова цінність

– наголосила Олена Фроляк.

Насамперед ведуча ICTV відзначили високий рівень наших молодих жінок.

Вони освічені, впевнені в собі, просунуті, трохи вперті, знають чого хочуть і поважають себе. Вони, мабуть, стикаються, як і всі ми, зі стереотипами, гендерними архаїзмами, але вони вирішили їх не помічати і рухаються далі

Так, Олена навела приклад творчої самореалізації Аліни Паш. Виконавиця обрала шлях – співати про те, що їй болить, а не те, що вписується у “формат” і швидко продається. Вона розуміє, що цей шлях важчий, але він цікавіший. Це її вибір.

Такий форум був створений задля того, щоб продемонструвати, що питання гендерної рівності стає активнообгорюваним і суспільство готове кинути виклик стереотипам та змінити їх, аби усі мали рівні можливості. Мобілізації прихильників гендерної рівності нового покоління – це вдалий крок на шляху до створення екологічної атмосфери у всіх сферах нашого життя: від творчої самореалізації, комфортного клімату в колективі і до побутово-сімейних моментів.

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