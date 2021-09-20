Ведуча ICTV Оксана Соколова підняла питання жінок в політиці

Керівниця департаменту публіцистичних проєктів телеканалу ICTV Оксана Соколова стала модераторкою V Українського Жіночого Конгресу.

Зокрема, авторка і ведуча аналітичного тижневика «Факти тижня” вела дискусію “Жінки у політиці: боротьба за можливість приймати рішення”.

Тема насправді цікава і для мене доволі контраверсійна. Історія знає десятки прикладів видатних жінок-політиків: Індіра Ганді, Маргарет Тетчер, наша Княгиня Ольга, Ангела Меркель. Попри це у світі жінкам доводиться продовжувати доводити свою спроможність брати участь у політичних процесах

Відвойовувати своє право впливати на державні рішення. А в Україні особливо. У нас 54% населення – жінки, і вони мають бути пропорційно представлені там, де ухвалюються важливі для життя країни рішення. Але наскільки це право реалізоване? У виборних органах усіх рівнів? У середині українських партій? У Верховній Раді?, – запитує Оксана Соколова.

Учасники панелі називали багато болючих тем. Щодо нерівного доступу до керівних посад у політиці. Щодо використання жінок – як технічних кандидаток – у виборчих списках. Щодо того, що сфери, де обертається більше грошей – під контролем чоловіків. Яскрава тенденція наразі простежується і в українських селах.

Раніше сільськими головами активно обиралися жінки. На 2015 рік їх було 55% на посадах. Але щойно пішла децентралізація і гроші перемістилися в регіони – жінки почали втрачати свої позиції . У 2020 році на посади сільських голів вже більше почали обиратись чоловіки

– зазначає ведуча ICTV.

Дискусія вийшла гарячою. Але ключовий меседж – про необхідність комунікувати: політикам між собою, зі ЗМІ, і з суспільством. Оксана Сколова наголошує, що самим лише запровадженням квот, без змін у суспільній ментальності, нічого не вирішиш. Потрібно змінювати політичноу культуру на таку, що не толерує різні прояви дискримінації під час виборчого процесу і не тільки.

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