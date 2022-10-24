together-is-better
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Рус
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма Серіали
together-is-better Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / Фонд Олени Пінчук розпочинає співпрацю з Жіночим ветеранським рухом. / 24.10.2022 11:46
24.10.2022 11:46
Поділитися

Фонд Олени Пінчук розпочинає співпрацю з Жіночим ветеранським рухом.

Фонд Олени Пінчук розпочинає співпрацю з Жіночим ветеранським рухом.

Фонд Олени Пінчук передасть Жіночому ветеранському руху 500 наборів для жінок, що знаходяться на передових позиціях та захищають країну. Серед них і артилеристки, і механіки-водійки, і снайперки, і штурмовички, і медики. Це жінки бойових та не бойових посад, різних звань і досвіду, але їх об’єднує одне – професіоналізм, який не має статі. 

Щоб підтримати захисниць та зробити їх перебування на фронті більш комфортним, Фонд Олени Пінчук відповів на запит Жіночого ветеранського руху у придбанні наборів, що містять базовий комплект медикаментів, інвідуальні предмети побуту, декілька засобів догляду за обличчям і предмети гігієни.  

Наші дівчата на фронті відважні і незламні, на рівні з чоловіками вони захищають нашу батьківщину. І їхнім подвигом захоплюється увесь світ. Підтримка жінок завжди була пріоритетом у роботі Фонду. Тому для нашої команди є такою важливою  співпраця з Жіночим  ветеранським рухом, щоб напряму допомагати жінкам на фронті

– сказала Олена Пінчук. 

Запити військовослужбовиць Фонд отримує безпосередньо від Жіночого ветеранського руху, який системно займається правами жінок у війську та після служби.

Нагадаємо, що спільно з Жіночим ветеранським рухом ми зробили спецпроект у медіа «Жінки на війні»

Також по темі: RECOVERY: Віктор та Олена Пінчуки створюють в Україні національну мережу центрів реабілітації військових
Теги: війна в Україні, Фонд Олени Пінчук
24.10.2022 11:46

Топ-відео

00:35
00:29
00:30
07:18
Показати ще

Гарячі матеріали

«Дизелі» розповіли про стосунки зі свекрухами й тещами!

Фонд Олени Пінчук розпочинає співпрацю з Жіночим ветеранським рухом.

Вадим Карп’як взяв інтерв’ю у віце-прем’єрки та очільниці Міністерства економіки

Юлія Зорій і Тарас Тополя озвучили героїв голлівудського фільму: як пройшов допрем’єрний показ
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

Інформаційний марафон «Єдині новини» Зараз в ефірі Інформаційний марафон «Єдині новини» 21:00 Інформаційний марафон «Єдині новини» 00:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ