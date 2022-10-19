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Головна / RECOVERY: Віктор та Олена Пінчуки створюють в Україні національну мережу центрів реабілітації військових / 19.10.2022 11:52
19.10.2022 11:52
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RECOVERY: Віктор та Олена Пінчуки створюють в Україні національну мережу центрів реабілітації військових

RECOVERY: Віктор та Олена Пінчуки створюють в Україні національну мережу центрів реабілітації військових

Віктор та Олена Пінчуки розпочали національний проєкт RECOVERY, метою якого є реабілітація, допомога в протезуванні та лікуванні тяжкопораненим під час війни.

Проєкт RECOVERY сфокусується на наступних напрямках:

  •   створення національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових;
  • реабілітація військових у партнерських приватних медичних клініках;
  • відправлення тяжкопоранених військових та цивільних для складного протезування за кордон.
  • освітні програми міжнародного рівня для медичних фахівців центрів RECOVERY.

На першому етапі буде створено 6 центрів RECOVERY, розрахованих на 150 місць, на базі державних медичних закладів у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській та Одеській областях. Центри RECOVERY будуть оснащені сучасними апаратами для фізіотерапії, а також спеціальними обладнанням  для фізичної реабілітації. На даний момент ведеться робота з проєктування реконструкції й ремонту приміщень та придбання найсучаснішого обладнання для реабілітаційних центрів.

В напрямку реабілітації в партнерських приватних медичних клініках проєкту RECOVERY, 7 перших військовослужбовців вже проходять програми з лікування та реабілітації у клініках «Оберіг» та RMED.

Вже у жовтні двоє перших військових будуть відправлені на складне протезування до Польщі.

Коментуючи, засновники проєкту RECOVERY Віктор та Олена Пінчуки зазначили:

Проєкт RECOVERY –  це дуже важлива для нас можливість хоча б частково віддячити нашим Героям та Героїням, які в війні проти рашистів за незалежність, свободу та майбутнє України та всього світу були тяжко поранені. Наш обов’язок – допомогти їм повернутись до повноцінного життя. Бажаю їм якнайшвидшого відновлення. Вони – найкращі, ми ними пишаємось і безмежно вдячні

– сказав Віктор Пінчук.

Війна забирає тисячі життів – як цивільних українців та українок, так і, насамперед, військових. Ще більше наших воїнів отримують важкі травми та поранення. Таку ціну вони платять, захищаючи кожного з нас, наші життя, нашу державу, нашу свободу. У проект RECOVERY ми залучаємо досвід сучасної медицини та найновітніші реабілітаційні технології, тому я вірю та сподіваюся, що наші герої та героїні якнайшвидше повернуться до нормального життя

– додала Олена Пінчук.

28 червня 2022 року знакова скульптура Джеффа Кунса Baloon Monkey (Margenta) – “Мавпа із повітряних куль (пурпурна)”, представлена Віктором та Оленою Пінчуками, була продана на аукціоні Christie’s за $11,5 млн. Всі кошти залучені від продажу будуть направлені на гуманітарну допомогу Україні та стануть джерелом фінансування проекту RECOVERY.

Теги: Віктор Пінчук, Олена Пінчук, проєкт RECOVERY
19.10.2022 11:52

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