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Главная / Фильм ICTV «МН-17. Годы лжи» стал лучшим документальным спецпроектом в прайме / 22.07.2021 17:15
22.07.2021 17:15
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Фильм ICTV «МН-17. Годы лжи» стал лучшим документальным спецпроектом в прайме


Фильм собственного производства ICTV «МН-17. Годы лжи», показ которого состоялся в среду, 21 июля, стал лидером праймового слота. Он продемонстрировал удивительную долю — 10,3%* (аудитория 18-54 г., города 50 тыс.+). Таким образом «МН-17. Годы лжи» стал лучшим праймовым документальным проектом телеканала с 2019 года.

Всего фильм посмотрело более 2,8 зрителей (4+, вся Украина).


В видеоработе авторы Отдела спецпроектов Старлайт Новости по заказу ICTV разоблачают ложь, которую распространяет кремлевская пропаганда вокруг катастрофы малайзийского «Боинга» в июле 2014-го. Тогда погибли 298 человек, среди которых 80 детей.

Мы живем в эпоху, которая переполнена дезинформацией, пропагандой и фейками. В наших проектах мы исследуем, сопоставляем и составляем пазлы информации и даем возможность зрителям увидеть реальную картину происходящего

— говорит автор и продюсер проекта Михаил Павлов.

Высокие рейтинги свидетельствуют о заинтересованности зрителей в поиске правды о трагическом рейсе МН-17. Ее пытается найти и суд, который был начат в прошлом году и продолжается до сих пор.

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Теги: документальний фільм, МН17, Спецпроект ICTV
22.07.2021 17:15



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