«Факти» на ICTV відкривають нову «смачну» рубрику

У ранковому випуску «Фактів» на ICTV тепер з’явиться нова рубрика «Факти до кави». Готувати смачні сніданки за цікавими розмовами будуть ведучі каналу. Особливі сюжети виходитимуть щопонеділка вже з 29 листопада.

Першопрохідцем стане ведучий спортивних новин Андрій Ковальський, який готуватиме млинці з шоколадом, які люблять його діти.

«Ранок у багатьох асоціюється зі швидкими зборами і поспіхом випитою кавою. Тому ми хотіли б у новій рубриці нагадати і показати, що смачний сніданок у сімейному колі заряджає на цілий день енергією і приємними емоціями. Звісно, у цьому допоможуть наші прості рецепти, які будуть смакувати усій родині та не вимагатимуть багато часу»

‒ поділилася журналістка «Фактів» Катерина Рудешко.

Свої кулінарні вміння також випробують Інна Шевченко, Анастасія Мазур, Олена Фроляк, Петро Дем’янчук і Оксана Гутцайт. За приготуванням вони розкажуть про власний початок дня, улюблені страви та сімейні традиції.

Очікуйте на нову рубрику у випусках «Фактів» о 8:45 щопонеділка!

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