«Факты» на ICTV открывают новую «вкусную» рубрику

В утреннем выпуске «Фактов» на ICTV теперь появится новая рубрика «Факты к кофе». Готовить вкусные завтраки за интересными разговорами будут ведущие канала. Особые сюжеты будут выходить по понедельникам уже с 29 ноября.

Первопроходцем станет ведущий спортивных новостей Андрей Ковальский, который будет готовить блины с шоколадом, которые любят его дети.

«Утро у многих ассоциируется со скорыми сборами и наспех выпитым кофе. Потому мы хотели бы в новой рубрике напомнить и показать, что вкусный завтрак в кругу семьи заряжает на целый день энергией и приятными эмоциями. Конечно, в этом помогут наши простые рецепты, которые придутся по вкусу всей семье и не потребуют много времени»

– поделилась журналистка «Фактов» Екатерина Рудешко.

Свои кулинарные умения также опробуют Инна Шевченко, Анастасия Мазур, Елена Фроляк, Петр Демьянчук и Оксана Гутцайт. За приготовлением они расскажут о собственном начале дня, любимых блюдах и семейных традициях.

Ожидайте новую рубрику в выпусках «Фактов» в 8:45 по понедельникам!

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